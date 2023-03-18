脫下白袍穿上運動服　屏基醫療體系員工運動會…活力炸裂

▲屏東基督教醫院18日於屏東縣仁愛國小操場舉辦員工運動會 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為落實員工健康促進，強化團隊動能及合作，屏東基督教醫院於今(18)日於屏東縣仁愛國小操場舉辦「70周年韌性屏基繼往開來—屏基醫療體系員工運動會」，400多位員工及眷屬齊聚分組競技，場面熱絡。

因為新冠肺炎病毒，醫護人員這3年頂著不能出錯的壓力，撐起防疫大任，忙得團團轉。鼻腔聞到的都是漂白水味道、雙手因為酒精而乾裂、身體因為防護衣起汗疹，一刻都不能鬆懈。

趁疫情趨緩、3月20日防疫措施即將鬆綁之際，屏基舉辦運動會慶祝醫院成立70周年，同時要醫護同仁走出冷氣房，活動筋骨曬曬太陽，從飲食、運動、預防保健等多方面促進健康。

這次運動會有屏東基督教醫院、屏基護理之家、屏基居家護理所、屏東市豐田豐源日照中心、屏基居家式長照機構員工，採自由報名參加，跨單位組成6支隊伍。比賽項目包括健康操、躲避球、拔河及1600公尺大隊接力，並且還有大人小孩都能輕鬆參與的親子趣味競賽「夾心餅乾」、「兩人三腳」。

大夥一同在運動場上流汗、歡笑，暫時忘卻工作，卸除工作壓力，體會運動所帶來的健康樂活氛圍。院長吳榮州期勉所有員工，養成規律運動的習慣，持之以恆，讓運動成為生活的一部分，在身心狀況俱佳的情形下為民眾服務。