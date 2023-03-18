　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

脫下白袍穿上運動服　屏基醫療體系員工運動會…活力炸裂

▲屏東基督教醫院18日於屏東縣仁愛國小操場舉辦員工運動會 。（圖／屏基提供，下同）

▲屏東基督教醫院18日於屏東縣仁愛國小操場舉辦員工運動會 。（圖／屏基提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為落實員工健康促進，強化團隊動能及合作，屏東基督教醫院於今(18)日於屏東縣仁愛國小操場舉辦「70周年韌性屏基繼往開來—屏基醫療體系員工運動會」，400多位員工及眷屬齊聚分組競技，場面熱絡。

▲屏東基督教醫院18日於屏東縣仁愛國小操場舉辦員工運動會 。（圖／屏基提供，下同）

▲屏東基督教醫院18日於屏東縣仁愛國小操場舉辦員工運動會 。（圖／屏基提供，下同）

因為新冠肺炎病毒，醫護人員這3年頂著不能出錯的壓力，撐起防疫大任，忙得團團轉。鼻腔聞到的都是漂白水味道、雙手因為酒精而乾裂、身體因為防護衣起汗疹，一刻都不能鬆懈。

趁疫情趨緩、3月20日防疫措施即將鬆綁之際，屏基舉辦運動會慶祝醫院成立70周年，同時要醫護同仁走出冷氣房，活動筋骨曬曬太陽，從飲食、運動、預防保健等多方面促進健康。

這次運動會有屏東基督教醫院、屏基護理之家、屏基居家護理所、屏東市豐田豐源日照中心、屏基居家式長照機構員工，採自由報名參加，跨單位組成6支隊伍。比賽項目包括健康操、躲避球、拔河及1600公尺大隊接力，並且還有大人小孩都能輕鬆參與的親子趣味競賽「夾心餅乾」、「兩人三腳」。

大夥一同在運動場上流汗、歡笑，暫時忘卻工作，卸除工作壓力，體會運動所帶來的健康樂活氛圍。院長吳榮州期勉所有員工，養成規律運動的習慣，持之以恆，讓運動成為生活的一部分，在身心狀況俱佳的情形下為民眾服務。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／BLACKPINK彩排直擊！　Rosé、Lisa比愛心
獨／BLACKPINK開唱倒數！高市府派「神秘單位」全面備戰
讓陌生人搭便車！　3貼摔下山「1人慘死」
日本少年噁舔醬油瓶　法庭狠判結果出爐
快訊／吳怡農宣布：不登記立委選舉　不爭取不分區
學校當後宮「捏乳頭+摸鳥」　體育狼師下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

脫下白袍穿上運動服　屏基醫療體系員工運動會…活力炸裂

嘉市大同國小106年校慶　多元動靜態成果展現教學亮點

男外出剪髮卻迷航6hrs　嘉義警手機定位...芭樂園找到他

南投表揚阻詐金融人員　保民眾320萬血汗錢...元大草屯分行超強

台南柳營光福里住宅發生火警　房間起火幸無釀災

農民範例！退休大學校長有機生態農場　三分地創造數百萬產值

一趟遊程多重體驗！花蓮觀星賞螢開跑　自由行團體皆可參加

普發現金難領！花蓮萬榮無郵局超商　警助登記領現...6千人受惠

救命利器俱全...水里急診救護站啟用　嘉惠3鄉鎮4萬居民

台南市府首場大型就博會善化登場　逾4000個職缺 初媒率逾5成

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

白柴剛開完刀...依舊堅持迎接　咬球開飛機耳撒嬌！媽媽超心疼

BLACKPINK要開唱了！快來複習經典歌　破20項世界紀錄…Lisa成「亞洲第一」

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

鮮蚵吃到飽只要$199！　漁港直送不限時超佛系

脫下白袍穿上運動服　屏基醫療體系員工運動會…活力炸裂

嘉市大同國小106年校慶　多元動靜態成果展現教學亮點

男外出剪髮卻迷航6hrs　嘉義警手機定位...芭樂園找到他

南投表揚阻詐金融人員　保民眾320萬血汗錢...元大草屯分行超強

台南柳營光福里住宅發生火警　房間起火幸無釀災

農民範例！退休大學校長有機生態農場　三分地創造數百萬產值

一趟遊程多重體驗！花蓮觀星賞螢開跑　自由行團體皆可參加

普發現金難領！花蓮萬榮無郵局超商　警助登記領現...6千人受惠

救命利器俱全...水里急診救護站啟用　嘉惠3鄉鎮4萬居民

台南市府首場大型就博會善化登場　逾4000個職缺 初媒率逾5成

抱回走失英短...毛色變深以為玩髒　結果「完全洗不白」結局超鬧

女友上面動...男友卻狂睡！她洗澡出來「真實1反應」崩潰了

紀慶然想當台鋼的臉　現在敢和洪總說笑還揪他逛街

氣質女星沒了！張瓊姿電捲髮走路外八亮相　安心亞驚：她放超開

BLACKPINK事前彩排直擊！場外粉絲狂奔聽漏音　Rosé、Lisa比愛心寵粉

可愛爆擊！超療癒「恐龍巧克力可頌」開賣了　限時買5送1

帶手指虎出庭被要求交付保管　莽男三字經嗆法警...這下慘了！

美核電廠驚爆洩漏意外！150萬升放射性氚水狂流　政府瞞4月才公開

超商最新「爆餡菠蘿麵包」！一次爽吃3口味　咬下是超濃抹茶紅豆

脫下白袍穿上運動服　屏基醫療體系員工運動會…活力炸裂

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

地方熱門新聞

嘉義生態園區漂漂河　引溪水收費惹議...業者說話了

BLINK續攤就去駁二！「免費燒酒+烤肉」聽DJ

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採

萬金石馬拉松3／19登場　交管措施報你知

朴子市大鄉里養豬場火警

花蓮萬榮無郵局超商　警助登記領現6千人受惠

桃園長者完成健康篩檢+打疫苗　可領禮券

不老騎士誤闖西濱　北港女警解危

台南柳營光福里住宅發生火警

台南市府首場大型就博會善化登場

屏東逕自鑿井惹民怨　水利署即刻停工

南方治理平台會議

國中健行「警亂入宣導」正妹偵查佐吸睛

機捷4 /17起 　山鼻站北上晨間加開1班

更多熱門

相關新聞

台東縣原民運代表隊授旗出征

台東縣原民運代表隊授旗出征

112年全國原住民族運動會將於3月24日至27日一連4天在台北市暨各競賽場地舉行，台東縣代表隊總計580人、參加16項競技項目，並於17日在縣府廣場舉行授旗儀式。

112年全國原住民族運動會聖火傳遞抵台東

112年全國原住民族運動會聖火傳遞抵台東

新冠肺炎確診腦中風 　開腦搶救取出阻塞血塊

新冠肺炎確診腦中風 　開腦搶救取出阻塞血塊

屏基乳癌新技術！手術+放射治療一次完成

屏基乳癌新技術！手術+放射治療一次完成

112年台東縣國中小學聯運　首日2破2創大會紀錄

112年台東縣國中小學聯運　首日2破2創大會紀錄

關鍵字：

屏東基督教醫院屏基運動會70周年

讀者迴響

熱門新聞

被Keanna爆約砲「ØZI忍1年直球回應了」！

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

逃陸二膽兵大伯怒了　罵：名嘴都亂講話

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

媽媽偷賣女兒「3張BLACKPINK門票」：壞人我來做！

50%台灣人過胖！醫推「1周變瘦法」：大家知道卻做不到　

BLACKPINK終於出發！Lisa包緊緊比愛心　大方給韓媒拍

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

第1名是她　花2萬買BLACKPINK周邊

被爆是炒飯妹幕後推手！AV導演遛完狗家門前遭毆

成語蕎4年沒上《玩很大》！親揭6原因

25歲女開車撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

即／普丁被通緝！國際法院怒了

爆準！第一眼會挑哪色？秒測真實性格

更多

最夯影音

更多
Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面