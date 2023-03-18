救命利器俱全...水里急診救護站啟用　嘉惠3鄉鎮4萬居民

▲水里急診救護站啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助水里、信義、集集3鄉鎮4萬多位居民緊急就醫，南投縣衛生局與彰化基督教醫院、南投基督教醫院攜手合作，在水里鄉設置急診救護站，目前先提供夜間8時30分至上午8時急診服務，為南投的偏鄉緊急救護跨出一大步。

水里急診救護站16日啟用，副縣長王瑞德、衛福部中央健保署中區業務組組長李純馥、彰基急診暨重症醫學部主任林晏任、南投基督教醫院院長鄭均洹、縣府衛生局長陳南松，以及縣議員林儒暘、陳宜君、黃春麟、沈夙崢等人都到場揭牌。

林晏任表示，彰基總院為雲彰投唯一的醫學中心，鑑於偏鄉緊急醫療不足，由南基醫院醫療團隊在水里鄉設置急診醫療站，將醫學中心等級的高品質服務帶到最需要的最前線，守護鄉親生命安全，爭取疾病黃金搶救時間。

林晏任也現場介紹急診救護站內的醫療設備：包括十二導程心電圖、救命用的電擊器及心律監視器、隨身攜帶型的超音波，還備有類似電鑽的救命利器「電動骨針」，也是水里救護站特有的醫療資源，例如車禍病患內出血或大出血，使用骨針的效果和打點滴一樣好；另有抽痰機、頸椎固定器，以及強心針、高濃度葡萄糖液等急救藥品和輕便型的插管工具，都可搶救車禍等傷病患。

王瑞德表示，水里、信義等沿線鄉親反映有緊急狀況需就醫時，因救護車程時間長，希望能設立急診救護站，縣長許淑華上任後責成衛生局儘速規畫，感謝彰基醫院及南基醫院配合政策，快速且有效率地讓成立水里救護站並負責駐診；該站作為急救中繼站，提供即時就近的緊急醫療處置，醫護團隊評估需要再轉送急救責任醫院，可提昇急救效益。

縣府衛生局長陳南松說，未來將協調縣內急救責任醫院持續運作，初期考量鄉親需求，先由夜間急診提供服務，後續將依縣民需求評估24小時服務可行性；醫療後送將採「綠色通道」方式，希望病患能獲得適當的照護。

該站位於水里火車站附近民權路190號，幼幼耳鼻喉科診所隔壁，每日晚上8時30分至上午8時，連絡電話049-2776673。