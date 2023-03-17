邱國正震怒嚴辦「海軍隔天找回槍機」　王定宇斷言：賊還在

記者柯沛辰／綜合報導

海軍陸戰隊近日接連傳出點45手槍遭掉包、2件T-91槍機遺失，讓國防部長邱國正15日震怒痛斥「我會辦很多人，絕對讓他掉腦袋！」不料隔天海軍隨即在營區內尋獲2件遺失的槍機。對此，民進黨立委王定宇斷言，這代表「賊還在」。

海軍教準部所屬的龍泉新訓中心日前遺失一把點45手槍，經追查才發現早在去年5月就發現短少，但前營長林姓中校要求下屬隱匿，以「模型槍」魚目混珠。

無獨有偶，海軍陸戰隊99旅本月5日實施械彈檢查時，發現砲二連短少T91步槍「槍機」2件。該單位後勤士坦承，去年6月就發現短少，但怕遭懲處才隱匿。

邱國正15日在立院備詢時痛斥，怎麼會有如此膽大、無知、莫名其妙的幹部，而且還是營長以上位階，專案處理後，他會辦很多人，「這個辦，絕對讓人掉腦袋，這沒有話講，我會一直往上追。」

▲國防部長邱國正表示一定嚴辦，「絕對讓人掉腦袋」。（圖／記者陶本和攝）

隔天，海軍16日下午隨即證實，在單位鍥而不捨的追查下，在蚵仔寮營區內的兵工工具箱中找到了99旅遺失的2個槍機，疑似當年營區搬遷未落實清點，才導致目前會結營區發現短少。

對此，王定宇在臉書表示，國防部長邱國正震怒，隔天海軍馬上在營區找到遺失一年以上的2個T91步槍槍機，這除了顯示部長震怒嚴查有效，也代表「賊還在」，才會在立委質詢、部長嚴辦後，讓失蹤一年以上的槍機「失而復得」。

▼民進黨立委王定宇斷言，「賊還在」。（資料照／記者黃哲民攝）