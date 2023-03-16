陸發布《黨和國家機構改革方案》　確認組建中共中央港澳辦

▲北京人民大會堂 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

中共中央、大陸國務院發布《黨和國家機構改革方案》，其中在「金融」層面有重大動作，包括組建「中央金融委員會」，加強對金融工作集中領導；推進中國人民銀行分支機構改革等。另外，方案指出，在國務院港澳事務辦公室基礎上，組建「中央港澳工作辦公室」，與國台辦一樣屬於「一個機構兩塊牌子」。

據《央視新聞》報導，《黨和國家機構改革方案》共分為四大部分，針對中國共產黨中央、全國人大、國務院、全國政協進行機構改革。

在黨中央部分，將組建中央金融委員會，加強對金融工作的集中統一領導，負責金融頂層設計、統籌協調等，研究審議金融領域重大政策、重大問題等；設立中央金融委員會辦公室，將大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，划入中央金融委員會辦公室，並組建中央金融工作委員會等

方案指出，在國務院港澳事務辦公室基礎上，組建「中央港澳工作辦公室」；作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子。

內容顯示，該機構承諾貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

大陸國務院部的改革則共有十一個部分，其中在「金融」層面有重大動作，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監會；深化地方金融監管體制改革；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人民銀行分支機構改革；完善國有金融資本管理體制等。

另外，還將組建國家數據局，省級政府數據管理機構結合實際組建；優化農業農村部職責；完善老齡工作體制，中國老齡協會改由民政部代管；完善知識產權管理體制等。