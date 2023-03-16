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社會 社會焦點 保障人權

核1廠除役核燃料貯存設施卡關　台電告新北市府擋水保計畫勝訴

▲台電公司今（12）日宣佈，核一廠已獲原能會核發除役許可，電廠25年除役工作正式啟動。（圖／台電提供）

▲台電公司核一廠已停機除役。（圖／台電提供）

記者黃哲民／台北報導

台電核一廠2019年已停機進入除役程序，台電提前送審水土保持計畫經新北市府核准，在廠內興建「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」所需設施，但2013年完工通知檢查，至今13度改善都被新北市府退票，台電5次訴願仍無法打破僵局，因而提告解套，台北高等行政法院審結，認定新北市府以法無明文規定的標準剝奪人民權利，今判新北市府應准許台電本案2013年11月7日所提水土保持計畫第2次變更設計，可上訴。

據悉，新北市府本案不肯放行的主因，是擔心本案設施貯存用過的核子燃料，可能成為最終處置場所，有輻射外洩的疑慮。對此，判決理由指出，貯存設施本身結構安全、輻射密封、抗炸與防水程度等事項，主管機關為行政院原子能委員會依《放射性物料管理法》審查與管制，跟新北市府依《水土保持法》預防開發範圍內水土流失、崩塌或地滑等災害的性質不同，不能混為一談。

法官認為，新北市府審查本案第2次變更設計內容，已經混雜與水土保持無關的審酌因素，且一改先前同意本案水保計畫與第1次變更設計的標準，要求適用比水土保持技術規範更嚴格的標準，卻沒依法先將新的標準送請農委會核定，以致擴大審查範圍，增加法無明文規定的限制，台電也無所適從。

▲▼台電核一廠,乾儲,乾式儲存。（圖／台電提供）

▲台電核一廠廠區內的乾式貯存設施。（圖／台電提供）

法官並指出，台電本案申請的第2次變更設計內容，僅為增高擋土牆、增加排水溝長度、增加植生面積、新增透水網管及鋪碎石，新北市府5次不予核定的理由，同樣是台電沒調查變更設計以外的乾華溪侵蝕區範圍、邊坡穩定、微型樁參數及地下水位4項數據，卻說不出有何具體原因，必須重新考量這4項先前已審酌核定的事項。

法官認為，台電已提出合理依據及證人支持說明這4項數據，新北市府仍課予台電法令所無且過度負擔的義務，也沒提出另有其他項目須重新檢討，新北市府應回歸《水土保持法》審核監督，不得以法無明文規定的標準，剝奪或限制人民開發土地的財產權利，今判新北市府應准許台電本案2013年11月7日所提第2次變更設計，可上訴。

本案源於台電在核一廠內興建「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫」設施前，2010年9月13日通過台北縣府（今新北市府）審查水土保持計畫，並獲核發水土保持施工許可證，台電後於2013年申請本案水保計畫第1次變更設計，同年6月20日也經新北市府發函核定，5天後台電完工、報請新北市府檢查。

但時任新北市長朱立倫的市府團隊，認為台電未依第1次變更設計內容施工，台電同年（2013年）11月7日報請經濟部，向新北市府申請本案水保計畫第2次變更設計，後續並依新北市府審查意見屢做修正，但接連13度被新北市府退回補正內容，新北市府並5次發函台電不予核定本案水保計畫第2次變更設計的申請。

台電5次提起訴願，都獲行政院農委會撤銷新北市府不予核定變更設計的處分、命新北市府另為適法處分，最近1次是在2020年9月21日，新北市府沒讓步，台電認為一再訴願已無法打破僵局，隨即提起本件行政訴訟試圖徹底解套，主張新北市府應同意本案水保計畫第2次變更設計，以便進行完工檢查程序。

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