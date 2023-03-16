歌手楊哲「一關鍵」4天2度遭闖空門　賊落網掰：跟他是換帖兄弟

▲楊哲住家2度遭竊，嫌犯竊得首飾、名牌包、現金約50萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台語歌手楊哲把住家鑰匙放在鞋櫃，竟被竊賊盯上，4天內2度闖空門，損失現金、黃金等貴重物品約50萬元。警方獲報後，昨(15日)下午在新竹逮到高姓嫌犯，並起獲相關證物，沒想到高嫌竟還大言不慚地告訴員警，「我和楊哲是換帖兄弟」，讓楊哲超傻眼。

鳳山分局於14日晚間6點接獲楊哲報案，他表示日前出國有多天不在家，臨時委託朋友到家中拿物品，因此將鑰匙放在透天厝家門口的鞋櫃，不過朋友上門後卻找不到鑰匙，楊哲檢視家中監視器，這才驚覺自己住家在12日遭小偷。

▲「芒果王子」楊哲家中遭竊。（圖／翻攝楊哲臉書）

楊哲描述竊嫌犯案過程，「在我家待了6小時，期間還來回3、4次，把家裡翻箱倒櫃，弄得亂七八糟。」雖然楊哲14日返家時就先報警，但是太過大意沒換鎖，沒想到竊嫌15日又上門，趁楊哲外出時潛入家中，竊走首飾、現金等財物約50萬元，短短4天內家裡就兩度遭小偷，讓他既憤怒又無奈。

警方派遣鑑識人員到場採證，並調閱周遭監視器畫面，發現嫌犯以徒步方式前往行竊，行竊後搭乘計程車離去。經警方分析研判，犯嫌身分應為轄內竊盜慣犯44歲高姓男子，即報請高雄地檢署指揮偵辦並聲請核發拘票。

▲▼警方於新竹一家汽車旅館逮到高嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方於昨(15日)下午4點多在新竹一家汽車旅館逮到高嫌，當場起獲首飾、現金等證物。高嫌起初還辯稱，他跟楊哲是換帖兄弟，更稱是楊哲叫他來家裡住，讓楊哲超傻眼。

警方表示，高嫌跑到新竹打算向友人變賣得手的贓物，不過還沒賣掉，人就被抓了，全案依竊盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦並持續擴大偵辦中。