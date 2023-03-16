西班牙公主高中畢業先當兵3年　未來首位「三軍統帥」女王

▲西班牙萊昂諾公主高中畢業後，將展開為期3年的軍事訓練。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

西班牙國防部證實，現年17歲西班牙王室繼承人萊昂諾公主（Princess Leonor）畢業後，將展開為期3年的軍事訓練，為未來接任國家元首做準備。到時候，西班牙將出現第一位「三軍統帥」女王。

CNN報導，西班牙國防部長羅伯斯（Margarita Robles）15日宣布，「今天內閣會議上，我們批准一道王室詔令，為萊昂諾公主安排軍事訓練和職業生涯規劃。」她說，西班牙為了鼓勵女性參軍付出了很多努力，這意味著屆時西班牙將出現一位女性最高統帥。

萊昂諾目前還在英國知名寄宿學校「大西洋書院」（Atlantic College）就讀，預計將於完成學業後開始為期3年的軍事訓練，她分別會在西班牙陸、海、空三軍學院各待一年。待萊昂諾完成軍事訓練後，將獲得海軍少尉，以及陸軍、空軍和航空司令部中尉軍銜，也可以繼續升學完成大學學業。

西班牙前任國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）因捲入財政醜聞重創王室形象，2014年宣布讓位給兒子菲利浦六世（King Felipe VI），並流亡到阿聯酋。萊昂諾公主被視為西班牙王室重獲國人信心的希望。