2男半夜朝診所潑紅漆　落網瞎扯心情不好...腳上有漆成鐵證

記者鄧木卿／台中報導

台中市2名都姓張、年齡分別18歲、16歲的男子，日前凌晨2點多騎車到太平市中興路一家診所，18歲的張男一下車就拿紅色油漆往鐵捲門潑，潑灑時還意外潑到自己雙腳，潑完隨即加速逃離。雖然兩人用口罩遮住車牌，但警方比對出車牌後上門逮人，直接問張「腳上是否有油漆」，張男才坦承犯行，辯稱是心情不佳，隨機找一家店發洩，警方除依法送辦之外，將深入是否有人指使。

▲▼台中2名男子辯稱心情差，半夜朝診所潑紅漆，警方在18小時後將他們逮捕到案。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局太平派出所日前接獲診所報案，指診所外的鐵門被人潑漆，警方調閱監視器，發現是2人共乘機車，前騎乘者下車潑漆，還意外潑到自己雙腳，但車牌卻被口罩遮住。

警方一一調閱沿路監視器，逐一比對相關車型，終於在北屯區發現可疑機車，透過車牌查出張男住處，當天晚間8點即上門逮捕。

警方一見面就詢問張男，雙腳是否有油漆？張男回答已洗掉，直呼「有夠衰」，坦承犯行並辯稱心情不佳，半夜漫無目的四處遊晃，任意找個目標潑漆，發洩情緒，但警方認為2男避重就輕。

警方除依恐嚇、毀損等罪及少年事件處理法、兒童及少年權利保障法等移送台中地檢署偵辦之外，並深入追查背後原因。