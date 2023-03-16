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大陸 大陸焦點 特派現場

21歲網紅載女伴「隧道飆重機」對撞身亡！父淚曝肇責：擔次要責任

▲▼網紅莊慕卿車禍身亡。（圖／翻攝自）

▲網紅莊慕卿車禍身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶江北區聚賢岩隧道今年1月5日晚發生一起機車相撞事故，致4人死亡，其中包含一名叫莊慕卿的「網紅」。3月14日，莊慕卿的父親在社交平台發布這起車禍的交通事故認定書，認定書表明，16歲的丁姓少年承擔此事故主要責任，21歲的「網紅」莊慕卿（本名王瑞鋒）承擔此事故次要責任，其餘當事人不承擔事故責任。

據《封面新聞》報導，認定書寫道，「經現場勘查、檢驗鑑定、監控視頻及調查訪問證實：此事故是由於丁男無證駕駛無牌無證、無前照燈裝置且未安裝左、右後視鏡的普通二輪機車搭載張某在江北區聚賢岩平台（聚賢岩）下穿道出口處逆向行駛的行為，和王瑞鋒駕駛無號牌的普通二輪機車搭載楊某在事發路段以127km/h行駛的行為均是造成此事故的原因。」

▲▼網紅莊慕卿車禍身亡。（圖／翻攝自）

▲事發地。（圖／翻攝自封面新聞）

認定書還表示，當事人丁男的違法行為對此事故所起作用及過錯的嚴重程度較大，承擔此事故主要責任；當事人王瑞鋒的違法行為對此事故所起作用及過錯的嚴重程度較小，承擔此事故次要責任；其餘當事人與事故的發生沒有直接關係，不承擔事故責任。

據悉，網紅莊慕卿的社交帳號目前由其父親在保管使用。莊父在公開發布交通事故認定書時配文，「認定書下來了，再次感謝家人們的關心。」

▲▼網紅莊慕卿車禍身亡。（圖／翻攝自）

▲莊慕卿生前照片。（圖／翻攝自微博）

據陸媒此前報導，這起事件發生在重慶市江北區聚賢岩隧道內，莊慕卿當時騎乘KTM 1290 Super Duke重型機車在隧道內狂飆，車上還載著一名女性友人，不料當他還在繼續加速時，一輛同樣也是雙載的無牌越野摩托車逆向駛來，雙方閃避不及撞上，4人當場慘死，其中一輛機車還燃起了大火。

報導指出，騎乘越野摩托車的2名死者年僅16歲，事發時除了逆向行駛，疑似還「翹孤輪」炫技，隨即就發生憾事。當時一名正在附近散步的民眾表示，他先是聽到一聲巨響，等他到現場時已有一輛摩托車在熊熊燃燒，4名傷者則躺在地上。醫護人員趕抵後雖將4人緊急送醫，但最終仍都傷重不治。

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