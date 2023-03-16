嘉義浪犬遭「山豬吊」夾斷3條腿　只能匍匐爬行...好心人認養

▲ 嘉縣救援遭山豬吊斷掌犬隻，匍匐爬行無法站立令人不捨 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣動物緊急救援專線日前接獲民眾通報，梅山鄉瑞峰村有犬隻嚴重受傷，嘉義縣家畜疾病防治所即刻派人救援，發現該瘦弱母犬僅剩左後肢完整，右前肢僅剩骨頭，其餘肢體皆遭山豬吊夾斷，經緊急處置後，目前已公開認養訊息，並找到愛心認養人。家畜所長林珮如說，山豬吊與捕獸鋏經常造成動物嚴重受傷，甚至導致死亡，家畜所將持續追查並依法嚴懲，讓動物們有安全的生存環境。

該犬隻經救援檢查後，發現僅靠右前肢的殘餘斷骨有辦法勉強支撐身體，以類似拐杖方式，輔以嘴巴匍匍爬行，見人就會害怕躲藏，可憐模樣令人相當鼻酸。犬隻經獸醫師診斷，若貿然截肢反而無法行走，但若未截肢該犬隻亦仍行動不便與容易產生褥瘡，考量該犬隻狀況需要專人長期照顧，以現有人力與資源無法支援，訊息公開後經善心人士協助，目前已找到愛心認養人，讓可憐浪犬有一個溫暖的家。

嘉義縣長翁章梁表示，近年動物因捕獸鋏與山豬吊受傷甚至死亡案件頻傳，為避免動物受害，嘉義縣政府2年前首推「獸鋏淨空嘉園專案」，截至目前共查獲捕獸鋏與山豬吊約400具，執行成果有成，拯救許多動物免遭斷掌。

家畜所指出，農委會已明文禁用山豬吊與捕獸鋏，但夾傷動物案件並未減少，原因是蒐證不易且舉證困難，導致動物受害案件仍層出不窮，民眾若發現捕獸鋏或山豬吊，可先拍照、錄影與定位，再撥打救援專線(0932-525-995或1959)，家畜所將派員前往處置，另外如主動繳交捕獸鋏或山豬吊者，亦可兌換宣導品。

所長林珮如說，依動物保護法規定，使用捕獸鋏與山豬吊可開罰1萬5,000元至7萬5,000元，造成動物死亡者也會移送法辦，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。家畜所將持續積極查辦並依法嚴懲，民眾不應心懷僥倖，以身試法。