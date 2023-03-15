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最賺與最不賺都在長庚！林口長庚連6年居冠　土城醫院墊底原因曝

▲▼ 健保署公布醫院財報。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署公布最不賺錢醫院財報。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央健保署今（15）日公布110年領取健保費用2億元以上醫院財務報告，最賺錢與最不賺錢都在長庚。最賺錢的林口長庚已蟬聯6年冠軍，但整體營收34.79億，比前一年短絀8.68億；最不賺錢醫院則為委託長庚經營的新北市立土城醫院，110年整體結餘短絀4.48億。

健保署公布資料顯示，110年最賺錢醫院前5名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、成大醫院和義大醫院。前三名與109年持平，但第四、五名卻大洗牌。109年排名第四的台大醫院，今年掉到第8名；排名第五的桃園長庚醫院則落到第10名。醫管組副組長劉林義證實，成大、義大都是首度進榜。

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劉林義表示，從財報來看，110年義大醫院利息與股票收入都比前一年增加，利息收入從6800萬增長到8400萬，投資收入則比109年增長了5億多，也讓其從第15名一口氣躍升至第5名。成大醫院則在業外收入之一的「雜項」有明顯增長，110年申報收入達9.53億，但細項有待與醫院確認。

▲▼ 健保署公布醫院財報。（圖／記者嚴云岑攝）

▲健保署公布最賺錢醫院財報。（圖／記者嚴云岑攝）

至於蟬聯6年冠軍的林口長庚為何比前一年少賺8.68億？劉林義說明，長庚體系很大一部分收入都來自股利，109年林口長庚股票收益為49.8億，110年就剩下37億，短少12.8億；排名第二的高雄長庚同樣也受影響，股利從34.8億減至24.4億，短少10.4億。

劉林義也提到，110年虧損最多的土城醫院，是於109年4月新成立，當年整體收支短絀5.63億，110年短絀剩下4.48億略為減少，主要是因醫務收入較前增加17億，才會讓整體營收上升。

根據健保署統計，去年共有225家醫院領取健保費用超過2億元，其中201家賺錢、24家賠錢。符合公開財報院所除所有醫學中心及區域醫院外，並包括地區醫院121家(占33%)、基層診所3家及1家醫事檢驗所。3家基層診所分別為遠東、書田、安慎；唯一一家醫事檢驗所則為登全檢驗所。至於109年公開財報的同仁醫院萬華醫院、茂隆骨科醫院，110年因收入未達2億免申報。

▼健保署公布110年度225家院所財報與醫療服務申報情形。（圖／健保署提供）

▲▼健保署公布110年度225家院所財報與醫療服務申報情形，圖表為「整體收支結餘前20大院所」。（圖／健保署提供）

▼健保署公布110年度225家院所財報與醫療服務申報情形。（圖／健保署提供）

▲▼健保署公布110年度225家院所財報與醫療服務申報情形，圖表為「整體收支結餘(短絀)前10大院所」。（圖／健保署提供）

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