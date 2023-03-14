▲心血管疾病死亡率高於男性，北榮領先全台打造「女性心臟血管科」。（圖／示意圖，與內文無關／123RF）

記者嚴云岑／台北報導

心血管疾病長年於我國十大死因中位居第二，女性死亡率又比男性高出許多。為照顧更多病患，及時搶救生命，台北榮總融合心臟內科及心血管外科，成立心臟血管中心，今（14）日舉行揭牌儀式。心臟血管中心將設有十個分科，其中包括全台首創的女性心臟治療科。院方已規劃興建心血管暨國際醫療大樓，期許不久將來能為國內外病患提供專業服務。

心血管疾病男女性在症狀、診斷和預後方面存在明顯的性別差異。有別於男性常見的胸痛，女性在確診前經常出現噁心、心悸、疲勞、腹痛等非典型症狀，導致延遲治療並引發高死亡率。

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有鑑於此，台北榮總心血管中心特別設立女性心臟治療及研究團隊，整合心臟科、婦科、免疫科等專家共同參與，跨科合作，希望能更深入研究女性心臟疾病的發病機制和風險因素，並開發更有效的治療方法和預防措施。

▲台北榮總心臟血管中心舉行揭牌儀式。（圖／台北榮總提供）

心血管中心主任林彥璋受訪時表示，過去研究顯示，女性在罹患冠心症與心律不整後，死亡風險都比男性高，但傳統心臟醫學仍以男性治療為主，期許新設立的「女性心臟治療及研究團隊」能針對女性症狀治療，降低死亡率。

台北榮總心臟內科成立於1958年，致力於提供最高品質的心臟病治療和照護，包括冠狀動脈介入性治療團隊、心律不整暨電生理介入性治療團隊、重症心衰竭暨心臟瓣膜治療團隊、血流動力學暨預防性心臟醫學團隊、心臟影像超音波團隊、以及心臟重症加護治療團隊等。

過去團隊曾經完成多項國內或亞洲首例的心臟疾病治療和檢查。心律不整治療團隊更曾獲得生策會國家生技醫療品質獎的金獎殊榮。

院長陳威明表示，台北榮總心臟內外科創立超過一甲子，致力提供先進及優質的心臟血管疾病診斷和治療，卓越成就早已深獲病人肯定。成立心臟血管中心的目的是將心臟內外科團隊的專業技術和優勢相容互補結合為更專業、以病人為中心的心血管疾病診斷和治療團隊。心臟血管中心將設有十個兼具專業與特色的分科，提供專業的服務。