父女經營博弈網站兼洗錢爽賺上億　查扣4房產+保時捷、BMW

▲橋檢查扣博弈網站的保時捷、BMW豪車已拍賣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對李姓父女在住家開設科技公司，私下卻經營網路博弈遊戲平台，還涉嫌跨國洗錢，檢、警獲報後前往查緝，發現李姓父女經手的賭博金額將近2億，涉嫌不法洗錢金額也有7540多萬元，檢、警查扣李女的帳戶現金近3000萬元、4處不動產價值6500餘萬，還有保時捷、BMW2輛名車，橋頭地檢署偵結後將將李姓父女等5名嫌犯提起公訴。

橋頭地檢署是在2021年接獲線報，得知左營區商辦內有經營賭博網站及事跨國洗錢的情資，派主任檢察官陳竹君、檢察官鄭子薇指揮南部打擊犯罪中心、高雄市刑大、左營及鼓山分局組專案小組展開查緝。

▲橋檢查扣博弈網站的保時捷、BMW豪車已拍賣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警調查，主嫌李姓父女在住家成立科技公司，私下卻是從事網路博弈，兩人經營中國大陸與台灣金皇冠、SUN 等網路賭博平台，讓賭客以現金在網路賭博遊戲下注。

此外，李姓父女還以境外人頭公司名義跟國內軟體公司簽約，由軟體公司提供平台，父女則依合約書每月將經營網路賭博利潤9%至10%匯款分給簽約公司，清查後洗錢金額高達7540多萬元，而父女的科技公司則藉網路賭博獲利1億919多萬。

檢警在去年4月間偵破此案後，向橋頭地方法院取得扣押裁定，總計扣押了涉案2家公司及李女帳戶共2941 萬元，還有李女名下4處不動產共值6517萬元及保時捷、BMW名車各一輛。

其中，保時捷、BMW由橋頭地檢署於去年11月4日以277萬拍出，金額全數查扣，檢方則在日前依違反洗錢防制法、賭博等罪將李姓父女、朱姓、黃姓、胡姓等共犯起訴，其餘涉案員工以2萬元至10萬元不等的條件獲緩起訴。