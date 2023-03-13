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嘉義縣表揚模範清潔人員　暨優良鄉鎮村落評鑑頒獎

▲▼ 嘉義縣表揚模範清潔人員及111年度竟優良鄉鎮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣表揚模範清潔人員及111年度清潔優良鄉鎮及村落  。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣幅員廣大，環境清潔工作仰賴清潔隊員的認真負責，才能讓民眾享有整潔居住環境及收運垃圾的便利，嘉縣府環保局13日盛大舉行清潔人員春酒暨111年模範清潔人員表揚，由縣長翁章梁親自頒發獎座向全縣維護環境的幕後英雄致敬，他也指出，環保局未來會跟各鄉鎮配合，一個月挑一個庄頭徹底清掃，透過制度化的設計深入鄉里，造福民眾。

▲▼ 嘉義縣表揚模範清潔人員及111年度竟優良鄉鎮 。（圖／記者翁伊森攝）

今年嘉義縣獲選模範清潔人員共46位，翁章梁今天逐一贈獎表達肯定，他表示每個鄉鎮最基本的工作就是清潔，雖然最基本但也最重要，一個鄉鎮若4~5天沒收垃圾居民一定會受不了，可見環境清潔、垃圾清運有多要緊，好在仰賴各個隊員努力，嘉縣環境整潔一直都做得很不錯，每位清潔隊員都是他心目中的模範。

▲▼ 嘉義縣表揚模範清潔人員及111年度竟優良鄉鎮 。（圖／記者翁伊森攝）

此外，嘉義縣自91年起每年舉辦環境清潔競賽，各鄉鎮市、村里清潔隊競逐榮耀與最高100萬元的獎金，今也一同頒發111年獲獎團隊，翁章梁說清潔競賽促成良性競爭，公所長期投入心力落實「庄內就是咱的厝內！」口號，感謝各鄉鎮市首長親自帶動隊員，爭取榮譽。

▲▼ 嘉義縣表揚模範清潔人員及111年度竟優良鄉鎮 。（圖／記者翁伊森攝）

環保局長張輝川說，環保工作包山包海，無論晴天雨天、白天夜晚，甚至在疫情最嚴峻之時，他們一樣在最危險的地方默默打拚，希望藉由表揚餐敘慰勞大家的辛勞，表達最高的謝意。

▲▼ 嘉義縣表揚模範清潔人員及111年度竟優良鄉鎮 。（圖／記者翁伊森攝）

表揚餐敘準備多項摸彩好禮，清潔隊員參與反應熱烈，環保署南區督察大隊長石秉鑫也一同到場共襄盛舉，環保局說，將持續向中央爭取相關補助改善隊員工作需求，也籲請民眾日後在街頭巷尾遇見辛勤工作的清潔隊員時，記得向這群幕後英雄說聲「謝謝您！」，給前線打拚清潔人員最大的鼓勵。

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