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驚悚！彰化阿伯遭西瓜刀砍死　後頸刀痕「長達10公分」

▲彰化和美鎮1名洪姓男子遭到賴姓男子從後頸砍殺亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲賴姓男子持西瓜刀砍死洪男，被警方逮捕。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮一名37歲賴姓板模工人與67歲洪姓阿伯在鐵皮屋內發生口角衝突，賴男持西瓜刀朝洪男後頸砍殺，留下一道長10公分寬2公分的血痕。警消獲報趕抵現場，發現洪男已濺血倒臥血泊中、失去生命跡象，送醫急救不治，據悉，該間鐵皮屋內住有30多名租客，如今卻發生殺人憾事，引發居民議論紛紛。

▲▼ 和美割頸命案。（圖／民眾提供）

▲和美割頸案現場。（圖／民眾提供）

據附近居民說，「賴男去年才剛搬來這裡，對他不熟」，但洪男是當地和美人，曾擔任過宮廟主委，經常前往租屋處找友人聊天，心直口快，還曾被長輩勸誡說話要小心得罪人，懷疑這次也是洪男講話「太大聲」惹怒賴男。

今天下午陸續有租客下班返家，發現鐵皮屋前圍起封鎖線，裡面還有員警守備，氣氛凝重，一問之下才知道原來下午出了命案，經查，由於該間鐵皮屋出租已有10多年，裡面住有30多人，有台籍也有外籍移工。

事實上，陳姓房東也住在鐵皮屋旁的隔間，周末假日一行人會聚在一起打麻將，令里長相當擔憂，擔心該處會成為社會隱憂，多次規勸屋主不要租給那麼多人，但仍無法改變房東的決定。

▲▼ 和美割頸命案。（圖／民眾提供）

和美分局副局長詹廷育說，案發時間在今天下午2時許，賴男持西瓜刀往洪男後頸用力一砍，造成長10公分、寬2公分的傷口，當場血流不止、失去呼吸心跳，經送醫搶救30分鐘後宣告不治。警方立即展開追捕，在事發現場道路旁逮捕到行兇的賴男，他事後向警方坦承犯案，至於行兇動機則有待進一步調查釐清。

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