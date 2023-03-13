被姪子連累欠國庫14萬　她開刀夫中風...執行署先送5千關懷

▲行政執行署台南分署長吳祚延，親自至姜女家中表達關心之意，並代表愛心社致贈慰問金5千元及愛心物資。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

66歲姜姓婦人因姪子以其名義買車，受連累滯欠牌照稅及罰鍰等共14萬餘元，被移送行政執行，台南分署強制執行時發現姜女脊椎動開刀無法工作，先生中風沒工作，夫妻以每月領取之國民年金約3000元供作生活費，家中兒、女均過世，生活困苦處境堪憐，分署長吳祚延親自至姜女家致贈慰問金5千元及物資關懷。

行政執行署台南分署指出女，姜女欠使用牌照稅、汽車燃料費、公路法罰鍰、交通違規罰鍰、高速公路通行費及強制汽車責任保險法罰鍰等，因逾期未繳納，遭台南市財政稅務局台南分局等移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額新台幣14萬7345元。

台南分署表示，姜女2023年3月2日到場表示，因姪子以她的名義購買車輛，未繳納上開欠款，早先有每月繳納5000元，但由於2022年9月間脊椎動大手術，還在復健中，無法工作。

執行人員於3月8日親至姜女住處訪查，姜女表示，目前一家人居住在鐵皮屋內，每月租金是6000元，先生中風後，手無法施力，無法工作，夫妻2人以每月領取之國民年金約3000元供作生活費，而家中兒、女已過世，另需照顧1名現讀小五的孫女，小孫女有申請低收入戶補助每月5000元，但每月收入扣掉租金所剩不多，生活極為困頓。

執行人員得知後，除通報社會局並轉介慈善機構外，本於執行有愛、公益無礙，通知台南分署愛心社，13日上午由分署長吳祚延親自至姜女家中表達關心之意，並代表愛心社致贈慰問金5千元及愛心物資。

台南分署吳祚延分署長表示，秉持著「關懷弱勢，執行有愛」的同理心，鼓勵執行人員在執行業務的過程中，主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，伸出援手，並轉介社會局、慈善團體等合適的社福機構，適時給予生活上協助。