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開發公司欠稅317萬元拒繳　陳姓負責人聲請管收獲准

▲台南市新營區1家開發有限公司，滯欠營利事業所得稅及其罰鍰，尚欠金額317萬1059元，行政執行官向法院聲請管收陳姓負責人獲准移送管收。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新營區1家開發有限公司，滯欠營利事業所得稅及其罰鍰，尚欠金額317萬1059元，行政執行官向法院聲請管收陳姓負責人獲准移送管收。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新營區1家開發有限公司，滯欠2018年度營利事業所得稅及其罰鍰，自2019年起分別經南區國稅局新營分局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額317萬1059元，行政執行官向法院聲請管收陳姓負責人獲准移送管收。

行政執行官林家禾調查發現，義務人公司於2019年間有多達271萬餘元的銀行資金，遭陳姓負責人（男、38歲）挪用於陳男個人、陳男另開立之公司、或陳男胞弟所設立之商號等，執行官訊問其流向時，陳男僅於憑印象回覆，無法提出相關證明；又查得義務人公司於2018年間出售位於台南市新營區的不動產給第三人公司買賣價金高達5千多萬元，價金陸續支付至2019年6月，但支付價金的本票、支票所涉及之資金流向不明，執行官再向第三人公司查證，是因為陳男另開立之公司向該第三人公司借錢，才將義務人公司土地及建物所有權移轉抵債。

台南分署於1月5日將陳男通知到場，行政執行官訊問後，認定陳男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並將陳男移送台南地院聲請管收，法官於下午4時50分裁定准予管收。

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