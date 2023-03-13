二膽上兵失聯第5天　陳父再發聲「相信1事」：只能等

記者黃翊婷／綜合報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯第5天，國民黨立委陳玉珍證實人已經被中國海警救起，同時提出3點澄清，表明陳兵沒有鉅額負債，也沒有情感糾紛。對此，陳父表示，相信兒子在部隊中沒有受到不當對待，他也曾在金門服役，這次看到金防部官兵積極尋人，真的感到很抱歉，只是目前狀況尚不明朗，他不便對外多說，只能靜待消息。

▲陳兵家屬日前前往二膽島了解狀況。（圖／記者林名揚翻攝，下同。）

金門二膽島陳姓上兵9日突然失聯，10日被爆料穿救生衣游到對岸，因為體力不支被中國海警救起，消息曝光後掀起台灣社會議論，甚至一度傳出他是因為鉅額負債、感情糾紛才會做出這樣的舉動。

不過，國民黨立委陳玉珍昨日（12日）表示，陳兵目前人在廈門，她與陳家父母聯絡後確認，陳兵雖然積欠銀行大約30萬元（學貸、小額借款），但沒有鉅額負債，況且也已經做了債務協商，固定每個月償還幾千塊；此外，陳兵也沒有感情糾紛，與父親的通聯紀錄中查無異常，他先前回台灣休假時還採購了一些軍需品，一切看起來都很正常。

▲二膽島。

根據《自由時報》報導，陳父坦言，相信兒子在部隊中沒有受到不當管教，外界傳聞兒子是為了躲債才會離開，讓他感到很無奈，自己也曾在金門服役，進行過尋找逾假未歸士兵的演習，這次因為兒子失聯登上二膽島，看到金防部官兵努力搜尋的身影，真的感到很抱歉，只是目前尚未接到正式通知，他也不方便對外多說，現階段能做的就是靜待消息。

目前，軍方仍未證實尋獲陳兵一事。陳玉珍則強調，陳兵在中國這件事情，是那天就跟中方再三確認的，「我想消息來源不會有錯」。