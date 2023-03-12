　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2023大台南新聞記者公會　邱仁武連任理事長

▲大台南新聞記者公會邱仁武當選連任，並與卸任幹部頒獎後合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大台南新聞記者公會邱仁武當選連任，並與卸任幹部頒獎後合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

創立74周年的「大台南新聞記者公會」，12日在下營區田媽媽鵝肉美食餐廳舉辦2023年度會員大會，由理事長邱仁武主持，前農委會副主委李退之及前觀光旅遊局長郭貞慧、立委賴惠員助理都到場關心，肯定公會會員代表地方基層站在公平公正立場為地方發聲，發揮第4權的制衡力量，值得鼓勵。

▲大台南新聞記者公會邱仁武當選連任，並與卸任幹部頒獎後合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

理事長邱仁武表示，「大台南新聞記者公會」前身為「台南縣新聞記者公會」於1949年成立，台南縣市合併升格後更名為「大台南新聞記者公會」，已經有74年歷史，可說是台南地區成立最久的新聞媒體團體，成員包括台南地區的第4台、平面媒體、網路平台記者同仁有100多人。

第4屆第1次會員大會，改選第4屆理、監事，理事長由曾任自由時報、民眾日報資深記者邱仁武當選連任理事長，副理事長為南天第4台記者陳永祥連任，常務理事：田進江、李嘉祥、湯龍和；理事：陳志宸、黃永豐、黃緒勳、陳淑貞、林易緒、林書齊、林裕閎、郭秀珠、邱秋逢、王世雄；常務監事：薛俊忠、監事：施清水、方美玲、龐清廉、鍾裕益。

▲大台南新聞記者公會邱仁武當選連任，並與卸任幹部頒獎後合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

理事長邱仁武感謝新聞媒體同業支持，讓他連任當選，目前新團隊都是線上記者，包括平面、新興網路新聞、第4台採訪媒體，公會為每位媒體同仁投保100萬元意外平安保險，舉辦新聞研習營、九一記者節大會，未來將請新聞媒體同仁繼續秉持公正客觀立場，來協助政府報導各項施政，為社會團體報導正面消息，發揮公正的第4權輿論。

ET快訊
快訊／抗荷英雄神級演出！　吳哲源吐真心話
矽谷銀行倒閉風暴！　Fed宣布明緊急開會討論
《黑暗榮耀》導演改口　認了霸凌！
快訊／北一女HBL「4年3亞軍」　球員手牽手淚崩
張育成從拒絕徵召到「國防部長」！　感性喊話
26歲正妹女星被製作人逼3P！　崩潰暫退演藝圈
快訊／「人間國寶」許坤仲過世！
「1年換2次水」被揭發　溫泉社長輕生亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北科技執法查獲廢水排放　改善瑞樹坑溪河川污染

2023大台南新聞記者公會　邱仁武連任理事長

校園藝才好聲動　台南塩埕烏橋玉聖宮校園音樂會

紅斑馬全台大串聯　國道警四大隊與您共度週日

嘉縣警「掃蕩幫派組合專案臨檢」　遏止黑道囂張氣焰

嘉義縣響應節能減碳　種下逾千株台灣原生植物

嘉義中埔「淺山埔」小旅行　大啖農家餐體驗農村美

餐酒館進駐嘉美館　酒品倉庫充滿文藝氣息

紅斑馬全台大串聯　國道警一同為2023台北國道馬拉松開跑加油

台東林管處發票換原生樹種苗木　馬拉松跑者也共襄盛舉

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

2萬人台式應援高喊「挺台灣」　峮峮、林襄領軍啦啦隊表演！

中華隊首勝開張！敲16安打　3轟打爆義大利...球迷嗨翻

小S激吻吳慷仁畫面曝光　《此時此刻》全是大咖卡司

修杰楷噹賈靜雯記性差遭反擊！　張軒睿認愛…謝欣穎駁情變

中華隊2連勝！敲11支安打　9比5「抗荷」成功球迷嗨爆

新北科技執法查獲廢水排放　改善瑞樹坑溪河川污染

2023大台南新聞記者公會　邱仁武連任理事長

校園藝才好聲動　台南塩埕烏橋玉聖宮校園音樂會

紅斑馬全台大串聯　國道警四大隊與您共度週日

嘉縣警「掃蕩幫派組合專案臨檢」　遏止黑道囂張氣焰

嘉義縣響應節能減碳　種下逾千株台灣原生植物

嘉義中埔「淺山埔」小旅行　大啖農家餐體驗農村美

餐酒館進駐嘉美館　酒品倉庫充滿文藝氣息

紅斑馬全台大串聯　國道警一同為2023台北國道馬拉松開跑加油

台東林管處發票換原生樹種苗木　馬拉松跑者也共襄盛舉

台正妹直播主哭「公司禁愛」求乾爹贖身！　港男暈船被討百萬...怒跨海提告

瑪莎拉蒂「M20 GT2工廠賽車」亮相！引擎底盤重新調校6月正式參賽

婚後沒去過婆家！人妻才知「裡面住著前妻」　和老公同睡一張床

抗荷英雄神級演出！　吳哲源吐真心話「真的好想讓世界都看見」

4習慣害你變醜！女生「超懶1點」醫搖頭：根本大忌

台南虐殺幼小浪浪哀嚎抽搐慘死　兇嫌傳喚到案依法嚴辦

矽谷銀行風暴收不住！　Fed宣布明緊急開會討論

新北科技執法查獲廢水排放　改善瑞樹坑溪河川污染

OL租屋處就寢門自開「一張臉猛瞪」！徹夜難眠警逮噁爛男

民進黨總統初選登記13日開跑　賴清德最快3／17出線

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

遭石擊　女山友忍痛與救難人員走下山

台中市府廣場轉播台荷戰　5千人湧入

女大生獨攀屋我尾山滑倒求援

台南麻豆柚香追香健康路跑

民政局研擬活化桃園忠烈祠園區

紅斑馬全台大串聯

石門青山瀑布步道修復　區長親驗收今重新開放

國道警四大隊與您共度週日

阿里山「水山療癒步道」啟用

北海岸國小說故事比賽　品德扎根藝術深耕

台南新營連日異味禍首逮到了

《呂秀蓮作品集》新書發表　藍綠大咖出席

萬金移動花聚落　限量杜鵑花金幣打卡送

桃園大溪區公所植樹做公益　綠化社區環境

更多熱門

相關新聞

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬

土耳其大地震　中佛會捐款逾千萬

2月6日土耳其發生大地震死傷慘重，中國佛教會第一時間即本著佛陀慈悲精神，立刻發動各個佛教團體募集善款達1200萬元，台灣佛教總會及中華佛教比丘尼協進會也共襄盛舉，募得386萬多元，於3月6日上午在衞福部疾管署大會議室舉行捐款儀式，由中佛會理事長淨耀法師率同佛教界高僧大德與會。

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府註銷資格

治平對象「當選文化協會理事長」　基隆市府註銷資格

「平時調查、戰時管制」　《全動法》草案授權NCC、文化部管制傳媒

「平時調查、戰時管制」　《全動法》草案授權NCC、文化部管制傳媒

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

關鍵字：

大台南新聞記者公會邱仁武理事長

讀者迴響

熱門新聞

中華隊球員「眼下為何塗2條黑」答案揭曉

遊隼「空中抓大餐」回巢餵老婆！

曬衣一陣涼！鄰居光腳站窗邊偷看

水溝撈出濕淋淋小貓　蛻變絕美精靈

林岳平質疑抹油　古巴教頭回應了

中華隊遭狙擊吞敗　無緣晉級下一輪

主審關切古巴先發投手　突然因傷退場

台美混血大物獲8年34億合約

中華隊前進東京夢碎　張育成哭了

中華隊2勝！4大超商買1送1優惠包快收

應援太吵？古巴抗議　疑抹油被噓爆

感謝球迷力挺！張育成激動落淚

一張圖看懂吳哲源超狂表現！　輾壓達比修有

台式應援震撼國際！　美體育主編羨慕轉發這幕

爛賽程遭球迷罵爆　悍創：概括承受

更多

最夯影音

更多
外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴

外媒問2分砲敬禮含意！　張育成妙答惹全場笑噴
張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

張育成轟滿貫砲5：1球場敬禮　中華隊「灌24分」刷新紀錄！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

中華隊11：7擊敗義大利　「關鍵鏡頭」一次看！

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

超香中華隊啦啦隊女孩們來了　熱血應援高喊「Team Taiwan」

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

《曼達洛人》第三季Disney+登場　「最強奶爸」佩德羅帕斯卡帶尤達寶寶冒險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面