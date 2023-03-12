2023大台南新聞記者公會　邱仁武連任理事長

▲大台南新聞記者公會邱仁武當選連任，並與卸任幹部頒獎後合影留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

創立74周年的「大台南新聞記者公會」，12日在下營區田媽媽鵝肉美食餐廳舉辦2023年度會員大會，由理事長邱仁武主持，前農委會副主委李退之及前觀光旅遊局長郭貞慧、立委賴惠員助理都到場關心，肯定公會會員代表地方基層站在公平公正立場為地方發聲，發揮第4權的制衡力量，值得鼓勵。

理事長邱仁武表示，「大台南新聞記者公會」前身為「台南縣新聞記者公會」於1949年成立，台南縣市合併升格後更名為「大台南新聞記者公會」，已經有74年歷史，可說是台南地區成立最久的新聞媒體團體，成員包括台南地區的第4台、平面媒體、網路平台記者同仁有100多人。

第4屆第1次會員大會，改選第4屆理、監事，理事長由曾任自由時報、民眾日報資深記者邱仁武當選連任理事長，副理事長為南天第4台記者陳永祥連任，常務理事：田進江、李嘉祥、湯龍和；理事：陳志宸、黃永豐、黃緒勳、陳淑貞、林易緒、林書齊、林裕閎、郭秀珠、邱秋逢、王世雄；常務監事：薛俊忠、監事：施清水、方美玲、龐清廉、鍾裕益。

理事長邱仁武感謝新聞媒體同業支持，讓他連任當選，目前新團隊都是線上記者，包括平面、新興網路新聞、第4台採訪媒體，公會為每位媒體同仁投保100萬元意外平安保險，舉辦新聞研習營、九一記者節大會，未來將請新聞媒體同仁繼續秉持公正客觀立場，來協助政府報導各項施政，為社會團體報導正面消息，發揮公正的第4權輿論。