悍創Google評價洗到剩1顆星！　球迷氣瘋：搞死地主球隊

記者邱晟軒／綜合報導

中華隊今（12）日對戰古巴搶經典賽8強門票，最終1比7落敗，無緣晉級8強。針對賽後球迷不滿「晚接午」的地獄賽程，導致球員無法充分休息，總教練林岳平也坦言選手身體出現狀況。賽後，承辦單位悍創運動行銷在Google上的評價火速被刷爆負評，網友留言痛批「賽程安排方面搞死自己人」、「超瞎，地主國中華隊晚接早」，目前被洗到僅只剩1顆星。

中華隊連續對上義大利、荷蘭，特別是最後兩場賽事是晚場接午場，中間休息時間不到12小時。總教練林岳平賽後受訪時坦言，確實有些影響，加上三連戰，選手身體也出現疲勞，「很煎熬的球賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華隊無緣晉級8強，前進東京夢碎！（圖／記者李毓康攝）

「晚接午」的賽程規劃掀起外界不滿，承辦單位悍創運動行銷首當其衝，許多球迷紛紛湧入悍創運動行銷股份有限公司Google地圖評價區灌爆1星負評，留言狠酸「排這什麼爛賽程！搞死自己人」、「謝謝貴公司為台灣準備的地主國賽程優勢，一星都嫌多」、「掌聲給台灣英雄，噓聲給你們。什麼爛賽程，只想賺門票錢」、「排這賽程超鳥」、「太會排賽程，不能0星只好給一星」

有網友氣憤留言「看張育成崩哭，很心疼，不敵古巴的原因很多，但安排比賽行程時間不適當也是重大因素之一，不要只為賺錢，而不顧慮到球員體力不濟的事實」、「辛苦囉悍創，給你們六顆星這是多出來的一顆，球迷感受顧都不顧只想賺錢，能把一個世界級的比賽辦成這樣真的太經典了！」

▲悍創Google評論被大批球迷、網友灌爆！（圖／翻攝自Google）

針對球迷火大批評，悍創回應說明，去年4月開始努力協調賽程，無奈大聯盟說的算，「球迷如果需要宣洩缺口，我們概括承受。」