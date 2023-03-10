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大陸 大陸焦點 特派現場

雙胞胎只生出1個！女嬰行動遲緩…一查驚現「妹妹寄生在大腦中」

▲▼女嬰行動遲緩，一檢查發現大腦裡有她的雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自神經學期刊）

▲女嬰行動遲緩，一檢查發現大腦裡有她的雙胞胎姊妹。（圖／翻攝自神經學期刊）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名女嬰因為動作發展遲緩，被家人送往醫院檢查，經過專家診斷後發現，原來她的腦子中居然寄生了自己的雙胞胎姊妹。這種胎兒留存在另一名胎兒體內的情況是一種發育異常，稱為「胎中胎」，情況極為罕見，醫學文獻上記載的病例不到200例，且僅有18例被發現寄生在兄弟姊妹的頭骨中。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，該病例發生在中國，上海復旦大學華山醫院神經科醫生李宗澤是負責治療女嬰的主治醫師，他將該研究發表在美國神經學學會的期刊《神經學》中。

報導稱，女嬰當時已經1歲，被發現有動作發展遲緩及腦積水的情況。腦積水會導致病患頭部變大、嚴重嗜睡和癲癇。專家團隊經檢查後發現，女嬰頭骨內有一個10.16公分的胎兒，而且已經長出上肢、骨骼和指甲，專家由此推測胎兒已經在女嬰的體內發育了好幾個月。

目前，醫學專家已經將胎兒從女嬰頭部中取出，不過目前仍不知道後續是否會對孩子的健康狀況造成其他影響。

此前，泰國也曾在2017年發現過類似個案。一名未出生的女嬰頭骨中發現有另外三個胎兒，而且這三個胎兒的器官發育良好，已經有神經系統、消化系統和呼吸系統。三個胎兒透過一條動脈及一條靜脈連接女嬰，藉此吸取女嬰身上的養分。

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