1+1大於2！非綠聯盟一定要談　賴士葆喊話柯文哲「藍白要合作」　

▲賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

中廣委託《蓋洛普民調公司》進行最新「2024年總統選舉民意調查」，今（10）日發布最新民調，結果顯示，若明天就是投票日，支持民進黨候選人賴清德與鄭文燦組合的人有36.45%、郭台銘搭柯文哲則為23.59%；最後一名則是國民黨的侯友宜與朱立倫搭檔，只有18.23%。對此，國民黨立委賴士葆表示，國民黨跟民眾黨沒有多厲害，應該要1+1大於2，藍白要合作，非綠聯盟一定要談。

民調題目分別問到，如果明天是總統選舉投票日，在民進黨、國民黨與民眾黨或無黨籍人選中，民眾的支持度為何時，其中在民進黨部分，賴清德支持度有46.47%、行政院長陳建仁7.91%、鄭文燦只有3.26%，另有15.72％表示不去投票、21.57%尚未決定、5.08%不知道／拒答。在國民黨部分，有33.45%支持侯友宜、19.7%支持郭台銘（如恢復黨籍）、8.09%支持朱立倫，其餘則有19.34%尚未決定、16.11%不去投票、3.31%不知道／拒答。而在民眾黨、無黨籍部分，則有30.54%支持民眾黨主席柯文哲、23.33%支持郭台銘。

至於政黨認同支持度部份，民進黨以22.17%輾壓國民黨12.77%和民眾黨的6.96%，對於這樣的結果，賴士葆坦言有嚇到，「我們沒有多厲害，柯文哲也沒多厲害」，唯有兩者加起來才厲害，更直接表態「國民黨跟民眾黨要合作，這是全民意志」。

賴士葆指出，該民調在製作的時候是在南投補選甫結束，國民黨的成績不好可預期，但是民調結果也是告訴國民黨，1126大勝的局沒有了，黨內同志應該要忘記1126，以及王鴻薇補選勝選，藍營應該要警惕。

賴士葆坦言，南投補選這一戰身兼民進黨主席的副總統賴清德打得非常成功，但面對非綠陣營卻沒有定於一尊，不管是民眾黨或是國民黨都是，柯文哲要選總統，也是為了立委席次，其實這些都可以再談，最重要的目的就是要「下架民進黨」，喊話黨中央盡快處理，否則這民調令人擔憂。