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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

WBC經典賽明打荷蘭　跨黨派立委今成立國會友好協會

▲立法院「臺灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」今(10日)日舉辦成立大會。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

▲台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會成立大會今天上午登場。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」10日舉辦成立大會，由跨黨派30名委員共同成立，展現團結一致，共同守護台灣自由民主的信念。擔任會長的民進黨立委林宜瑾開玩笑說，世界棒球經典賽（WBC）目前正在台灣進行中，剛好明天晚上台灣隊要較勁的對手就是荷蘭隊，比賽雖然有輸有贏，但很適合交朋友，非常樂意推廣與各國間的體育交流。

立法院跨黨派立委組成「台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會」，由林宜瑾擔任創會會長，副會長由民進黨立委范雲、時代力量立委王婉諭、民眾黨立委吳欣盈擔任，包括立法院林志嘉秘書長、外交部政務次長李淳今天上午出席成立大會。

林宜瑾今天說，「民主國會」至今剛好滿30周年，台灣雖然是個年輕的民主國家，不過根據《經濟學人資訊社》（Economist Intelligence Unit）公布2022民主指數中，台灣排名全球第10名，亞洲第一；美國及加拿大智庫發布的2022年人類自由指數，台灣排名全球第14名，在亞洲同樣是第一。她說，自由、民主的台灣，持續面臨著中國的威脅，身為立法委員，推動國會外交責無旁貸，期待透過台灣與荷蘭、比利時、盧森堡國會友好協會，持續深化民主夥伴關係，並促進與各國國會議員、各級政府與民間的各種交流。

林宜瑾指出，去年5月盧森堡國會一致通過決議案，呼籲政府進一步加強與台灣經濟、科學及文化關係；上個月，荷蘭國會破例在表決期間接待我國會訪問團，荷蘭議員們對習近平政權對台影響、台灣防禦能力、台歐半導體合作等多項議題表達高度關注；比利時國會及區議會近年陸續通過4個友台決議，各項交流合作日益密切。

范雲補充，荷蘭、比利時、盧森堡3國與台灣有許多共通點，尤其荷蘭更常因為與台灣大小、人口、甚至經濟發展條件都相近，而被當作台灣效仿的對象，期盼在國會友好協會運作下，台灣和荷、比、盧3國之間國會對國會、政府對政府的聯繫能夠更加頻繁，共同捍衛自由、民主及人權價值。

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