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婆婆硬搬來住！還討「1萬孝親費」幫你帶小孩　媳婦崩潰：賴著不走

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲婆婆硬搬來一起住，還討1萬孝親費，媳婦崩潰「到底要怎麼請婆婆回家，不要再賴在我家了」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

婆媳問題是許多家庭衝突的導火線，一名女網友表示，她與老公結婚後，兩人一起買了房子住在外面，不料懷孕時婆婆突然硬搬過來，說孩子生下來後可以幫忙照顧，接著又跟他們討每個月1萬元的孝親費，讓她非常無奈，「到底要怎麼請婆婆回家，不要再賴在我家了！」

原PO在Dcard表示，她與老公結婚後，在她爸媽的贊助下，兩人一起買了一棟房子居住，並沒有住在婆家，不料懷孕時婆婆突然硬搬過來，說孩子生下來後可以幫忙照顧，「但我真的完全不想跟婆婆同住，覺得保持一點距離比較好，請老公去跟婆婆溝通也沒用，因為我老公很不會拒絕，婆婆說什麼都好」。

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後來生下寶寶並坐完月子後，婆婆真的直接搬進來了，雙方在生活習慣隨即發生衝突，像是只要寶寶一哭鬧，婆婆就會完全不敲門，直接開門走進她的房間，讓她的感覺非常差，其次是婆婆搬過來之後，就跟他們夫妻倆拿1萬元孝親費，原因是有幫忙帶小孩。

原PO指出，如果他們請婆婆幫忙的，那麼她也願意給孝親費，可是現在感覺像是被強迫給，而且後來我們有請保姆照顧寶寶，根本不會麻煩到婆婆照顧，結果婆婆還是堅持要錢。

原PO無奈說，「我們的生活習慣真的差很多，我是有一點潔癖的人，沒辦法看到廚房裡有沒洗的碗筷，煮東西的湯汁滴到電磁爐上沒擦」、「如今女兒已6個月大，保母也有持續請，婆婆仍住在我家，到底要怎麼請對方回家，不要再賴在我家了！」

▲▼婆婆賴在我家不走。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為是老公太軟弱，有人說，「老公的問題，你婆婆白吃白住還討錢，超誇張，搬回娘家以示抗議」、「這種老公你還奢望什麼，東西收一收回娘家住吧」、「你老公很廢唉，請他硬起來，要不然你也把你媽找來」、「你標題應該改為，老公在我家沒用」、「先處理老公」。

也有人說，「沒討房租就不錯了，還趕拿孝親費，好扯」、「你爸媽也住進來，有出錢又是同輩，跟她拼了，看妳老公多能忍妳爸媽」、「你可以先回娘家了，然後跟你老公說他不走，你就不會回來，你老公不硬，你硬給他看」、「我會對老公大發飆，不然就是請娘家的媽媽也搬進來，大家一起住，看誰先忍不住」。

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