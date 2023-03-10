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植萃成分強勢告別「屑屑濃」！網讚：洗髮必備 1次有感*長效維持^!

消費中心／綜合報導

時髦有型的穿搭單品經常脫離不了深色系，然而頭皮屑困擾者常在肩膀上有「屑屑濃」問題，不只髮況NG還會讓個人質感大扣分。尋尋覓覓能針對頭皮屑問題治標又治本的洗髮精，若又想兼顧植萃、溫和不易刺激根本是萬中選一，近期有令人驚豔一款植萃抗屑洗髮精體驗有感，可以舒緩調理頭皮，其中南薑萃取成分對皮屑芽孢菌開始作用時間更是傳統「ZPT抗屑成分」的4倍#之快，一上市就強勢吸引消費者目光。

▲▼植萃成分強勢告別「屑屑濃」！網讚：洗髮必備。（圖／業者提供）

▲「蔻蘿蘭速效抗屑洗髮精」不分髮質、乾油髮皆可用。（圖／業者提供，下同）

乾、油性頭皮屑「速效抗屑洗髮精」1瓶適用，「植萃強效抗屑粉」長效可維持4週^

不只乾性頭皮屑細小如雪花紛飛令人困擾，油性頭皮屑的大塊雪片在髮根間若隱若現也很尷尬，市面上常見抗屑洗髮精會細分為乾性／油性專用，其實只要掌握抗屑關鍵，一瓶就能對抗頭皮屑問題。

▲▼植萃成分強勢告別「屑屑濃」！網讚：洗髮必備。（圖／業者提供）

▲天天用「蔻蘿蘭速效抗屑洗髮精」讓頭皮舒爽清新。

「蔻蘿蘭速效抗屑洗髮精」不分髮質、乾油髮皆可用，並選用南薑植萃，比ZPT抗屑成分快4倍#的抗皮屑芽孢菌開始作用速度引發討論，有網友分享一用見效的成果，直呼若非親身見證抗屑力，真不敢相信強調溫和不易刺激頭皮的植萃成分可以這麼厲害；也有網友分享，蔻蘿蘭同系列的「植萃強效抗屑粉」，不僅同樣有4倍快速有效#南薑萃取成分、還能敷在頭皮當抗屑舒緩頭皮面膜用，維持效果最多能撐到4週^之久，可成為許多懶系消費者常備品！

植萃洗髮抗屑關鍵成分「南薑」　還能讓頭皮敷面膜！

選用種植於印尼爪哇島的南薑植萃成分，完全成熟時收成，活性提取與保存，可對抗皮屑芽孢菌所導致的頭皮屑問題，而且作用時間比ZPT快4倍#，打破植萃溫和但無效的迷思。而蔻蘿蘭「速效抗屑系列」便是採用南薑成分與調製出鳶尾、百里香、琥珀、荳蔻等充滿能量及幸福感的木質香調洗髮品。

▲▼植萃成分強勢告別「屑屑濃」！網讚：洗髮必備。（圖／業者提供）

▲來自印尼爪哇島的南薑，打破植萃溫和但無效的迷思。

品牌表示，一般油性及乾性頭皮屑問題者，入手「蔻蘿蘭速效抗屑洗髮精」使用1次*就能感受頭皮屑減少並快速舒緩頭皮不適、使頭皮長效平衡維持健康，天天用更讓頭皮舒爽清新；而有頑固頭皮屑困擾者，選用「蔻蘿蘭植萃強效抗屑粉」加強去屑，只要在洗頭的過程中，於頭皮停留1-2分鐘，彷彿敷上抗屑舒緩頭皮面膜，建議1週使用兩次、密集使用1個月，即可對抗頑固頭皮屑及頭皮乾癢問題。

▲▼植萃成分強勢告別「屑屑濃」！網讚：洗髮必備。（圖／業者提供）

▲採用可回收包裝的「蔻蘿蘭植萃強效抗屑粉」，洗頭時於頭皮停留1-2分鐘，彷彿為頭皮敷面膜。

不只在抗屑方面讓人有感，蔻蘿蘭關注環保0浪費，抗屑粉採用可回收包裝，並以旅行用小包裝可直接替代洗髮精清潔頭髮，使用更便利。迎接新年用全新的方式調理頭皮老問題，將洗髮精及抗屑粉一次打包回家，輕鬆迎接即將來臨的春夏新生活，為自己創造時髦新高度。

▲▼植萃成分強勢告別「屑屑濃」！網讚：洗髮必備。（圖／業者提供）

▲蔻蘿蘭速效抗屑洗髮精令人體驗有感，一上市就強勢吸引消費者目光。

抗屑神隊友哪裡買
康是美-新品嘗鮮$269起：https://reurl.cc/OEOVK3
屈臣氏-抗屑洗髮精7折：https://reurl.cc/rZmEkE
MOMO-強效抗屑組限時加贈按摩梳：https://reurl.cc/eX3yYx
蝦皮商城-強效抗屑組加贈養髮洗髮精100ml：https://reurl.cc/9V1gbx

現在購買南薑速效抗屑系列，即可參加蔻蘿蘭線上集點活動，只要撕開商品外包裝活動貼紙，並掃描QRCODE條碼至活動平台登錄會員資料，即可獲得寵粉好禮雙重送，詳情請見蔻蘿蘭官方粉絲團！

*皮耶法柏醫學美容部於2021年針對70位消費者做使用滿意度調查，對於速效抗屑洗髮精使用1次後感覺頭皮屑減少的效果，選擇6-10(滿分)的消費者達77%。
^皮耶法柏醫學美容部於2021年，在皮膚科醫師監測下，針對29位受試者，對於植萃強效抗屑粉，每週2次、連續使用4週之評估。
#針對南薑萃取與抗屑成分Zinc Pyrithione減少皮屑芽孢菌速度相比，南薑萃取開始作用時間較Zinc Pyrithione快4倍。
本文由法國蔻蘿蘭邀稿

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