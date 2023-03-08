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台中警午夜抓噪音車「無照又遮牌」　囂張騎士慘收8千4罰單

▲▼清水警方午夜抓噪音車，發現1輛機車無照又把口罩遮住車牌，開罰8千4百元。（圖／民眾提供，下同）

▲▼清水警方午夜抓噪音車，發現1輛機車無照又把口罩遮住車牌，開罰8千4百元。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局清水警分局7日凌晨巡邏時發現1輛改裝機車，噪音之大令人憤怒，而且騎士竟將口罩掛在車牌遮住車號，由於擔心「逼車」太近，會讓騎士緊張而發生意外，因此一路尾隨蒐證直到不見車影，員警返所調閱路口監視器，終於在一處路口查出當時尚未遮住車牌，順利查到地址，員警把紅單送到家時，口罩還掛在車牌上，後來又得知騎士無照駕駛，當場再補1張，罰單合計8400元。

▲▼清水警方午夜抓噪音車，發現1輛機車無照又把口罩遮住車牌，開罰8千4百元。（圖／民眾提供，下同）

台中海線地區入夜後車輛銳減，道路變得又寬又直，經常有改裝汽機車狂飆，轟隆隆噪音，擾人清夢，民眾抱怨連連，警方決定午夜大掃蕩，嚴抓噪音車。

清水警方7日凌晨2點多，巡邏發現清水區中山路有輛噪音機車，於是尾隨跟監，結果發現該車車牌被口罩遮擋，無法看到車號，一度想駛近攔查，又怕騎士一緊張加速逃離，恐生意外，等到蒐證影片齊全後，返所追查。

警方從機車行經路線，往回一路調閱監視器，發現騎士剛開始是沒有掛口罩的，因而順利查出地址，帶著1張紅單前往，依道路交通管理處罰條例第13條第1款，以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號，處2400元以上、4800元以下罰鍰。

警方到達車主住處，發現口罩仍然遮住車牌，這就更加確定是同1輛，20歲陳姓車主坦承犯行，詢問過程中又得知陳男竟然無照駕駛，依道交條例第21條，當場再開單6000元。

清水派出所長洪志仁表示，民眾若發現噪音改裝車或危險駕駛者，請以手機拍照或錄影，噪音車部分可到「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」檢舉；危險駕駛行為，可到警察局「交通違規檢舉網站」檢舉。

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