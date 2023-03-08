嘉義打貓鳳梨前進安倍故鄉　外銷量上看300公噸

▲▼ 嘉義鳳梨上架日本丸久超市 外銷量上看300公噸 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

榮獲十大神農獎殊榮的嘉義縣打貓合作社鳳梨在日本丸久超市大獲好評，隨著鳳梨產季即將開始，嘉義縣政府與台農發股份有限公司、打貓果菜生產合作社三方合作，今日在山口縣最大的連鎖超市「丸久超市」正式上架，將嘉義鳳梨成功推向日本市場。

今日丸九超市在山口縣防府市舉辦嘉義鳳梨展銷會，嘉義縣長翁章梁以及打貓果菜生產合作社陳映延理事主席出席展銷會，並訪視鳳梨上架的情形，翁章梁更親自發送試吃品給消費者品嚐，邀請日本朋友一同品嚐來自嘉義「蜜甘味」金鑽鳳梨。

在縣府及台農發股份有限公司的努力下，嘉義的鳳梨在日本山口縣90間丸久超市同步上架，每週由打貓果菜生產合作社出口至少一個40呎貨櫃、15.6公噸的鳳梨至日本，預計銷售至5月底，外銷量達300公噸。

丸久超市田中康男社長表示，台日關係非常密切，非常高興翁章梁縣長帶隊來到山口縣，台灣的鳳梨果肉纖維非常細緻，所以吃起來很香甜，連鳳梨心是都可以食用，鼓勵日本民眾務必要吃看看。

翁章梁說，非常高興可以把嘉義的鳳梨帶來安倍首相的故鄉，台日友好的情誼建立農民生產的農產上，彼此分享交流最好的農產，是非常珍貴難得的。

翁章梁進一步提到，台日友好農產品行銷聯盟以「蜜甘味」鳳梨作為首發產品，進行台日農產交流，未來希望透過更多互動，讓日本消費者品嘗到來自台灣以及嘉義優鮮農產既優且鮮的美味。

訪視丸久超市後，嘉縣府團隊也受山口縣廳村岡縣知事、柳居議長、島田縣議員、防府市池田市長邀請，分別前往拜會交流，他們共同表示，非常珍惜台日友好關係，希望可以互相交流，活絡民間農漁產貿易活動，深化山口縣及嘉義縣的情感。