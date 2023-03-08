迷戀友人妻身材好胸部大　傳訊息「我真的想用一下」噁男慘了

▲高雄男子覬覦老婆身材好胸部大，傳訊息騷擾。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子前年因失業沒工作，臨時到朋友開的家電行兼差，沒想到卻看上朋友的老婆，覬覦她身材好、胸部大，還傳「她我真的想用一下」、「不然她讓我X一次」、「好想X她喔！」等訊息給朋友，讓朋友氣炸提告，黃男雖辯稱這些都是氣話，但法官仍依恐嚇危害安全罪判處他徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，黃男和朋友原本是裝設冷氣的搭檔，私下也是朋友，前年7、8月間，黃男因為沒工作，於是到朋友位於岡山的電器行兼差，朋友的老婆雖然已經育有2子女，但身材、樣貌卻都保持得很好。黃男竟覬覦起朋友的老婆。

後來黃男雖然沒繼續兼差，但仍對朋友老婆念念不忘，去年兩人因為工作的問題起了糾紛，同年8月24日晚上，黃男就用臉書Messenger傳訊息給友人，說「那就抱歉了！她我真的想用一下」、「二個吃虧點（指朋友老婆已生二個小孩」、「不然她讓我X一次，我有藥（指要下藥性侵）一次就好？好嗎？」、「好想X她喔！」、「生二我也沒差（好久就想跟你的太X一砲了」，讓朋友氣炸，憤而提告。

法院審理時，黃男辯稱他說的都是氣話，他沒有做什麼事，也沒有下藥，而他也想和朋友和解，但朋友卻堅持不肯。

但法官認為，黃男傳的訊息已使朋友心生恐懼，縱使最後並未實際侵害朋友的生命、身體、名譽，因此仍依恐嚇危害安全判處他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。