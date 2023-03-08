　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄今起夜間減壓供水！61處取水地點曝　管末高地機動設加水站

▲▼高雄市副市長林欽榮視察鳳山再生水廠，指示2座再生水廠擴大量能。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄今起實施夜間減壓供水。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(8日)起實施夜間減壓供水，尚未對民生用水產生太大衝擊。配合水情轉黃燈，6座污水廠及52處建築工地每日提供2.25萬噸放流水，供灑掃澆灌次級使用；產業用水部分，水公司也於臨海工業區設置3支消防栓。水公司也超前部署整備9輛水車、395只加水桶，並盤點出242處高地、管末，未來若發生缺水情形將會設置機動加水站。

去年以來，高雄降雨量是30年新低。今(8日)起，水情燈號將由綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，民生用水在晚上10點到隔天早上6點實施減壓供水，預計每日可省下8萬噸水。行政機關、國營事業轄管噴水池停止供水、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或必要用水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應嚴峻的水情挑戰，水公司高雄、鳳山、岡山、楠梓、路竹等5服務所也超前部署，總共整備9輛水車、395只加水桶，同時也盤點出242處管末、高地，如梓官、阿蓮、雄大學、鼓山區鼓山三路等地，未來若因減壓供水導致缺水情形，將視情形調派水車或加水桶支援。市區部分，因一般民眾家中都有水塔，民生用水較不受太大衝擊。

工業用水部分，水公司在小港臨海工業區準備3支消防栓，提供產業載水使用，位置於沿海四路近中林路口，每日可供1500噸載水量。

▲臨海工業區3支消防栓提供工業載水。（圖／翻攝自水公司網站）

▲臨海工業區3支消防栓提供工業載水。（圖／翻攝自水公司網站）

配合水情轉黃燈，高雄市6座污水廠及52處建築工地每日提供2.25萬噸放流水，提供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌、道路清洗及民眾家中洗掃、沖廁等使用，民眾可利用取水地圖搜尋近處取水點；同時鳳山、臨海再生水廠每日也擴增1.3萬噸，總計每日達8.6萬噸再生水。

▲工務局盤點出52處建築工地可取次級用水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工務局盤點出52處建築工地可取次級用水。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府也提醒民眾珍惜水資源，強調水資源二次利用、適量取水、關緊水龍頭，像是洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶等；此外，洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂，洗臉用盆裝水，日常生活中只要有小小改變，就能有效省水。

ET快訊
iPhone 15實機照流出！　實體按鈕還在
台灣今戰巴拿馬！　最新賠率出爐
女嬰出生4.5hrs全身燙傷「掉層皮」　護理師慘了
獨／中華隊首戰菜單出爐！　吃「巴拿馬菲力鮭魚」搶勝
女友為蒐證「讓教主性侵97分鐘」！　他痛揭不堪音檔
快訊／麥卡錫證實將與蔡英文見面！　不排除訪台可能性

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

南投敗選被指「沒責任也得有責任」　侯友宜：一起面對共同承擔

色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

台南「和紘新東琚」　擁機能＋交通＋藝文綠氧生活

高雄3人球棒隊出沒！停車場遇襲慘被打斷腿　他控女兒閨蜜偷錢　　

陳建仁承諾撥補勞保千億！外界憂財源　綠黨團：相信政院有把握

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

看離島最美金門大橋！立榮長汎推遊程　機+酒3883起比來回機票便宜

馬防部官兵斷炊吃罐頭　陳建仁：未來不能再發生

WBC棒球經典賽洲際登場...機動派出所進駐　已拾獲3皮包

侯友宜未來會輸賴清德？　蔡正元曝賴清德「最強優勢」：超耐打

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

台中捷運傳直通「金錢豹」　市府回應了

「濕冷大變」一波降雨　降10℃回冬時間曝

更多熱門

相關新聞

越南小吃店「沒坐檯」酒客鬧場　闆娘弟回擊

越南小吃店「沒坐檯」酒客鬧場　闆娘弟回擊

高雄市三民區博愛一路一家餐廳發生鬥毆案，警方抵達現場之後發現是店家的一對姊弟老闆跟客人起了衝突，原來這名客人要求陪侍，結果老闆娘跟他說沒有，結果他一怒之下大鬧店家，跟老闆娘弟弟起了衝突，整個衝突過程都被老闆娘的3歲女兒目擊嚇壞。

導護媽被撞成植物人　司機闖紅燈加重判刑

導護媽被撞成植物人　司機闖紅燈加重判刑

拚存水！水庫清淤目標1871萬立方公尺　今年續創歷史新高

拚存水！水庫清淤目標1871萬立方公尺　今年續創歷史新高

北市再爆貪污　衛工處官員涉收賄數十萬

北市再爆貪污　衛工處官員涉收賄數十萬

恐怖衝撞瞬間！聯結車爆衝「5車撞一團釀2傷」

恐怖衝撞瞬間！聯結車爆衝「5車撞一團釀2傷」

關鍵字：

高雄水情減壓供水工務局水利局

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

小薰、鄭人碩爆情變！

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面