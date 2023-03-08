高雄今起夜間減壓供水！61處取水地點曝　管末高地機動設加水站

▲高雄今起實施夜間減壓供水。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(8日)起實施夜間減壓供水，尚未對民生用水產生太大衝擊。配合水情轉黃燈，6座污水廠及52處建築工地每日提供2.25萬噸放流水，供灑掃澆灌次級使用；產業用水部分，水公司也於臨海工業區設置3支消防栓。水公司也超前部署整備9輛水車、395只加水桶，並盤點出242處高地、管末，未來若發生缺水情形將會設置機動加水站。

去年以來，高雄降雨量是30年新低。今(8日)起，水情燈號將由綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，民生用水在晚上10點到隔天早上6點實施減壓供水，預計每日可省下8萬噸水。行政機關、國營事業轄管噴水池停止供水、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或必要用水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因應嚴峻的水情挑戰，水公司高雄、鳳山、岡山、楠梓、路竹等5服務所也超前部署，總共整備9輛水車、395只加水桶，同時也盤點出242處管末、高地，如梓官、阿蓮、雄大學、鼓山區鼓山三路等地，未來若因減壓供水導致缺水情形，將視情形調派水車或加水桶支援。市區部分，因一般民眾家中都有水塔，民生用水較不受太大衝擊。

工業用水部分，水公司在小港臨海工業區準備3支消防栓，提供產業載水使用，位置於沿海四路近中林路口，每日可供1500噸載水量。

▲臨海工業區3支消防栓提供工業載水。（圖／翻攝自水公司網站）

配合水情轉黃燈，高雄市6座污水廠及52處建築工地每日提供2.25萬噸放流水，提供消防局消防用水、養護工程處市區綠化植栽澆灌、道路清洗及民眾家中洗掃、沖廁等使用，民眾可利用取水地圖搜尋近處取水點；同時鳳山、臨海再生水廠每日也擴增1.3萬噸，總計每日達8.6萬噸再生水。

▲工務局盤點出52處建築工地可取次級用水。（圖／記者許宥孺翻攝）

市府也提醒民眾珍惜水資源，強調水資源二次利用、適量取水、關緊水龍頭，像是洗菜水澆花、刷牙時水杯裝水、沖澡前的冷水沖馬桶等；此外，洗車時擦車代替水沖、洗手關水搓肥皂，洗臉用盆裝水，日常生活中只要有小小改變，就能有效省水。