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南投補選吞敗侯友宜挨批「戰犯」　數據揭好感度：僅小幅下滑

▲▼朱立倫與侯友宜好感度比較。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

▲朱立倫與侯友宜網路好感度趨勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

南投立委補選日前落幕，由民進黨候選人蔡培慧險勝國民黨對手林明溱，藍營內部掀起檢討聲浪，而新北市長侯友宜繼四大公投歲月靜好後，因缺席選前之夜，再度被點名為戰犯。TPOC台灣議題研究中心今日發布國民黨主席朱立倫及侯友宜兩人的網路聲量趨勢圖，結果發現，侯友宜即使挨批為戰犯，但好感度最終卻仍維持在0.34，相較選前的0.39僅呈小幅下滑。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，比較2月27日至3月6日之間，朱立倫及侯友宜兩人的網路聲量趨勢。結果發現，南投立委補選前，朱立倫好感度為為0.43，高於侯友宜的0.39。而朱立倫因前往南投輔選林明溱，使其的好感度在選前激增至0.89。

不過，該中心指出，朱立倫的好感度在選舉後開始暴跌，從0.89高點一路滑落至0.3。反觀侯友宜，侯雖然在選後被批評「獨善其身」，但他的好感度最終卻仍維持在0.34，相較選前的0.39只有小幅度下滑。

中心也進一步分析，南投立委補選後，在泛藍臉書粉專的留言內容中，批評「批評朱立倫不該找林明溱出來選」等相關言論聲量高達19.2％、「認為國民黨始終吃不了三天飽飯」佔17％、「呼籲國民黨應該要世代交替才能贏」佔11.3％，另外包括「輸得好，這樣才有所警惕」、「黨主席應該換人做看看」等也都在榜上，藍營內部將敗選責任歸咎於林明溱與朱立倫身上。

中心更強調，值得關注的是，「認為侯友宜倒霉要背黑鍋」聲量有7.2％，而「國民黨每次敗選都要抓侯友宜當戰犯」聲量則有5.3％，這是在過去數次選戰期間，包括2021年四大公投後，第一次有藍營支持者幫侯友宜講話。

▲▼朱立倫與侯友宜好感度比較。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

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