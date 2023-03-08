瘋電影／法貝爾曼　史蒂芬史匹柏的成長故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

史蒂芬史匹柏的自傳電影，由自己撰寫自己拍攝，這實在是極度挑戰的內容，通常在創作劇本時，第一部作品都會拿自己父母來做文章，因為可以據實報導或稍加包裝，不必擔心在內容上有所匱乏，由於太過細膩的情緒鋪墊，兩個半小時確實有點胖，但卻也帶出生活的意境，生活不是電影，瑣碎卻也無法省略。

電影好看，羨慕史蒂芬史匹柏有這樣的家庭環境，這個夢想之家，我們看到的都是美好的部分，無法想像那個年代的猶太婆婆怎能容忍如此豪奢的媳婦，餐餐用紙餐具只因為自己是鋼琴手，這個動作其實也帶出，父親是如何縱容母親的天真浪漫，使得他不食人間煙火，通常這種母親帶來的禍患都比福氣大，而且為什麼可以煮飯不可以洗碗，那煮過的鍋子誰洗？

家家有本難念的經，史蒂芬史匹柏把自己造夢的專長，歸功給父母，史蒂芬本身才是最令家族驕傲的存在。看完電影更喜歡這位夢幻製造家導演。

片 名：法貝爾曼

英文片名：The Fabelmans

類 型：劇情

上映日期：2023-02-24

片 長：02時31分

導 演： 史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)

演 員： 蜜雪兒威廉斯(Michelle Williams) 、 加布里埃爾拉貝爾(Gabriel LaBelle) 、 賈德赫西(Judd Hirsch) 、 塞斯羅根(Seth Rogen) 、 保羅迪諾(Paul Dano)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

「電影是令人永難忘懷的夢。」

這部電影深入刻劃了20世紀美國童年的個人面向。大導演史蒂芬史匹柏執導的《法貝爾曼》是一個青春成長的故事，故事描述一名年輕人發現了一個令人震驚的家庭秘密，並且探討了電影的魔力是如何幫助我們看到關於其他人和自己的真實面貌。

《法貝爾曼》一片的堅強演員陣容包括四度入圍奧斯卡獎的蜜雪兒威廉絲（《海邊的曼徹斯特》、《夢露與我的浪漫週記》）；保羅丹諾（《蝙蝠俠》、《黑金企業》）；塞斯羅根（《史帝夫賈伯斯》、《美國泡菜》）；蓋布瑞拉貝爾（《終極戰士：掠奪者》、影集《美國舞男》）；奧斯卡獎入圍者珍妮柏林（《七日之癢》、《性本惡》）；茱莉亞巴特斯（《從前，有個好萊塢》、《13小時：班加西的秘密士兵》）；羅賓巴特勒（《發暈》、《鐵腕校長》）；凱莉卡斯坦（影集《納粹獵人》）以及奧斯卡獎入圍者賈德赫希（《原鑚》、《凡夫俗子》）。

根據史蒂芬史匹柏自己的童年所改編的半自傳電影《法貝爾曼》一片的編劇是史蒂芬史匹柏和曾經榮獲普立茲獎的劇作家東尼庫許納（舞台劇《天使在美國》、《卡蘿拉的零錢》），他曾經為史蒂芬史匹柏執導的《林肯》及《慕尼黑》擔任編劇並獲得奧斯卡獎提名。這部電影的製片則包括三度入圍奧斯卡獎的克莉絲蒂馬柯斯可克里伊格（《西城故事》、《郵報：密戰》）、史蒂芬史匹柏以及東尼庫許納。

▲父親的好友和母親非常契合，也為孩子帶來歡樂。

▲善良的父親是個聰明的數學家，受大企業重用。

▲男主角是個猶太人，唯一擁有特技是拍電影專長。

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