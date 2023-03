瘋電影／阿凡達：水之道　地闊天長煙波浩渺的視覺震撼

文/賴賴

瘋言瘋語:

這次阿凡達讓個人看了非常以是人類感到恥辱,人類的卑劣性格和自私慾望,不論位階何處,是教授、甚至國家領導,都在在處處顯露出為自己的私利而犧牲地球的種種行為,不惜發動戰爭殺害只為了個人利益,而不論是動物、魚類都具有生命,為什麼唯獨人類如此不堪的理所當然殺戮。

這次的阿凡達傳遞了更強烈的訊息,戰爭與生物共存的權利,電影本身就視覺是得天獨厚的驚喜,不論是天空或是海裡,都浩瀚遼闊的享受,尤其是疫情期間無法遠行,看這樣的畫面也就值回票價了,電影流暢好看言之有物,非常推薦,務必要進院去看超大銀幕才能真實感受電影其中的震撼。

片 名:阿凡達:水之道

英文片名:Avatar: The Way of Water

類 型:動作、冒險、科幻

上映日期:2022-12-14

片 長:03時12分

導 演: 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)

演 員: 柔伊莎達娜(Zoe Saldana) 、 雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver) 、 山姆沃辛頓(Sam Worthington) 、 凱特溫絲蕾(Kate Winslet) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 傑米弗拉特斯(Jamie Flatters)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:迪士尼



劇情大綱

《阿凡達:水之道》設於首集超過十年後,成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克,在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家,過著與世無爭的幸福生活,未料威脅再度降臨,他們不遺餘力保護彼此,為了生存再度奮戰,還得承受隨之而來的悲痛創傷。

除了幕後團隊,幕前卡司原班人馬也應聲回歸,還有巨星驚喜加持,陣容十分堅強!「傑克」澳洲男星山姆沃辛頓、「奈蒂莉」美國女星柔伊莎達娜和「大反派上校」史蒂芬朗等原始卡司皆歸隊主演,在上一集中飾演科學家的雪歌妮薇佛更將以全新神秘角色現身!金獎影后凱特溫絲蕾也加入卡司陣容、繼《鐵達尼號》後再與卡麥隆聚首合作,更令影迷雀躍不已!其他卡司還包括《阿凡達》「奈蒂莉」之母CCH龐德、《安眠醫生》克利夫柯蒂斯、《阿凡達》「人類學家」喬爾大衛摩爾、《黑道家族》艾美獎視后艾迪法柯和《MIB星際戰警3》傑曼克萊門特。

▲他族來求助,該不該幫,會不會惹禍上身?

▲教育子女求生的能力,是全生物的基本生存之道。

▲電腦特效所設計的外星生物非常地球。

★★★歡迎加入瘋電影家族:https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI