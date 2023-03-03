瘋電影／阿凡達：水之道　地闊天長煙波浩渺的視覺震撼

文／賴賴

瘋言瘋語：

這次阿凡達讓個人看了非常以是人類感到恥辱，人類的卑劣性格和自私慾望，不論位階何處，是教授、甚至國家領導，都在在處處顯露出為自己的私利而犧牲地球的種種行為，不惜發動戰爭殺害只為了個人利益，而不論是動物、魚類都具有生命，為什麼唯獨人類如此不堪的理所當然殺戮。

這次的阿凡達傳遞了更強烈的訊息，戰爭與生物共存的權利，電影本身就視覺是得天獨厚的驚喜，不論是天空或是海裡，都浩瀚遼闊的享受，尤其是疫情期間無法遠行，看這樣的畫面也就值回票價了，電影流暢好看言之有物，非常推薦，務必要進院去看超大銀幕才能真實感受電影其中的震撼。

片 名：阿凡達：水之道

英文片名：Avatar: The Way of Water

類 型：動作、冒險、科幻

上映日期：2022-12-14

片 長：03時12分

導 演： 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)

演 員： 柔伊莎達娜(Zoe Saldana) 、 雪歌妮薇佛(Sigourney Weaver) 、 山姆沃辛頓(Sam Worthington) 、 凱特溫絲蕾(Kate Winslet) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 傑米弗拉特斯(Jamie Flatters)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

《阿凡達：水之道》設於首集超過十年後，成為納美人並與奈蒂莉共結連理的傑克，在潘朵拉星上與他們的孩子組成蘇里一家，過著與世無爭的幸福生活，未料威脅再度降臨，他們不遺餘力保護彼此，為了生存再度奮戰，還得承受隨之而來的悲痛創傷。

除了幕後團隊，幕前卡司原班人馬也應聲回歸，還有巨星驚喜加持，陣容十分堅強！「傑克」澳洲男星山姆沃辛頓、「奈蒂莉」美國女星柔伊莎達娜和「大反派上校」史蒂芬朗等原始卡司皆歸隊主演，在上一集中飾演科學家的雪歌妮薇佛更將以全新神秘角色現身！金獎影后凱特溫絲蕾也加入卡司陣容、繼《鐵達尼號》後再與卡麥隆聚首合作，更令影迷雀躍不已！其他卡司還包括《阿凡達》「奈蒂莉」之母CCH龐德、《安眠醫生》克利夫柯蒂斯、《阿凡達》「人類學家」喬爾大衛摩爾、《黑道家族》艾美獎視后艾迪法柯和《MIB星際戰警3》傑曼克萊門特。

▲他族來求助，該不該幫，會不會惹禍上身？

▲教育子女求生的能力，是全生物的基本生存之道。

▲電腦特效所設計的外星生物非常地球。

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