瘋電影／幻影　侵略韓國數百年的日本可曾道歉

文／賴賴

瘋言瘋語：

號稱為韓國的「風聲」，但在情境和氛圍的設計還是有很大的差異，韓國電影想要呈現的內容太多太雜，以至於模糊了原來的諜報片中的誰才是特務的懸疑度，反而被刻意呈現的韓國臥底與人物上的糾結情感給取代了，而戲份重量大量放在兩位女主角的身上，刻意惡質感的日本軍官，大起伏的情緒吃掉了懸疑度的沉穩需求，整體節奏是流暢的。

韓國婚後女星，似乎都是接諜報片，全智賢婚後，李荷妮產後，但差異在女主的動作戲並不具備說服力，這點削弱了整部片女特務的期待，不過整部片的美術服裝設計、造型以及整體藝術質感設計，有一定的視覺質感，在同一個空間裡發生的過程，不會因為都在市內而感到單調，還是不錯看的。

其實在我的記憶裡，也不是很記得日本曾經為統治台灣或殺害台灣人道歉，不過因為台灣人本性敦厚善良，通常都不大會記仇，這大概就是台灣人的特質，也是屬於台灣人的福報吧。

片 名：幻影

英文片名：Phantom

類 型：動作、懸疑/驚悚

上映日期：2023-02-03

片 長：02時13分

導 演： 李海暎

演 員： 薛景求(Sol Kyung-gu) 、 朴海秀 、 LEE HANEE(李荷妮)(Lee Ha-nee) 、 朴素談(Park So Dam) 、 金東希(Kim Dong-Hee) 、 徐現宇(Seo Hyeon-woo)

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：甲上



劇情大綱

獵殺倒數 誰是內鬼

新任朝鮮總督抵達京城的第一天，就遭到地下反叛組織的暗殺攻擊，護衛隊長懷疑是代號"幻影"的間諜滲透總督府所致，因而設下陷阱，揪出5位嫌疑最高的人，將他們困在偏僻的飯店裡。五個嫌疑人必須證明自己的清白，或舉報他人才能逃出生天。他們互相猜疑和警戒，甚至不擇手段展開殊死搏鬥。到底誰才是內鬼，誰能活著逃出去？

▲顯然的女主角肯定是特務。

▲有一半韓國血統的日本軍官，是不是臥底？

▲高官的女人不斷的咆嘯歇斯底里，他是不是特務？

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