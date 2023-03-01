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靈鷲山四期教育／假如看到親友在吵架，該不該去勸架？

文／賴芃縈編輯整理

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）


靈鷲山四期教育為雲端線上學佛課程，每學期課程期間會舉辦「與法有約」間學習活動，學員可提出問題向法師請法。靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師分享親身經驗：假如看到親友或是同事同學在吵架時，我們應不應該上去勸架呢？


靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師開示：

我曾經上過NLP神經語言學課程，記得老師曾經提醒：絕對不要去當那個勸架或協調人！你去勸架的話，可能最後那兩個人和好了，可是以後他們看到你便會想起他兩曾經吵架這件事。

一般俗話說「清官難斷家務事」，在吵的當下還是要看狀況，假設這個現場其實已經有危險了，那可能當下我們必須以「正思維」的角度來判斷，或者必須馬上去做一些處理，可能得把人拉開，或者做直接的處理。

為什麼會吵架呢？一定是他們在溝通上出了問題！

每一個生命其實都希望自己被了解，兩個會吵架的人，必然有他們互相不能夠理解對方的角度跟狀態，當面去勸，有時是很難勸下來，如果說他們是好朋友，或是家人，我們不希望一直看到這樣的衝突，或許各別處理也是一種辦法，我們可以用學習的角度來關心他、理解他，然後跟他聊聊說：我看你那天跟某某人講話好像蠻不舒服的，我感覺你是很生氣的。

我們在「正語」那一節課程其實舉了很多例子，比方說我可以感覺到你的心很不快樂。很多時候，人只是需要一份理解，也許這個世界上有一個人理解他，就能夠減緩他跟對方強烈的衝突，他就不會再想要以那麼激烈的方式跟對方表達。

「協調人」試著幫助吵架中的雙方　去理解帶來衝突的每一個「為什麼」

事實上工作中也常常需做調解人，雖然NLP老師表示，這樣的人會變成討人厭的人，但我不怕被討厭，甚至常常在勸說，為什麼呢？因為我覺得很多誤會不需要存在，如果能夠透過正念的引導，彼此放下心結，不論是對家庭，或是團體而言，其實這樣的做法是正確的。

但是我不會在場面很激烈的當下拉開他們，或跟著一起爭吵，我會各別處理，然後各別去理解他們的狀態，試著把他卡住的東西打開，就算是當面講清楚也可以，或者有不同的平台去理解對方遭遇的困境，然後其實很多時候當大家明白了，很多心結也就放下了。

心道法師說：我們若想學好佛法，讓心清淨不再徬徨，就要好好學習八正道。


生命改變的機會，從學習「靈鷲山四期教育」開始！
立刻報名初轉之法：https://weborder.ljm.org.tw/order/Act_detail?PK=112U05_D07CN01501&type=3

▲▼ 靈鷲山四期教育（圖／記者賴賴攝）

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