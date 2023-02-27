瘋電影／火線交涉　韓國欲救被擄者美國想趁機轟炸匪穴

文／賴賴

瘋言瘋語：

就是為了兩位男主角來看得沒錯，很奇怪，只要是偶像演出，就自然幫他合理化很多環境狀況難度，幫他找理由給解釋，所以感覺這部片就不錯看啊，疫情時期這麼有誠意，殺到中東來拍，過程玄彬的越野車飛車實在厲害，劇情設計的天涯孤獨者玄彬，因為舉國都知道他當爸爸還去拍片，所以這個天涯孤獨客就沒怎麼能感受到，但是還是好帥。

來到阿富汗拍攝，視覺是新鮮的，比起動作片更傾向劇情片，作為交涉外交官，原來得面對這麼多騙局，簡直是與四方魔鬼鬥智，才能救出人民的膽識考驗，大家依賴的美國，只向轟炸惡棍，無法顧及韓國老百姓，政府也願意配合的情況下，在極度艱難的處境裡，這兩位大菩薩，展現的無我無私的意願，透過這部電影，真的可以理解到為何美國的民族性，非常到位，電影帶出不同角度的思維，非常好看。



片 名：火線交涉

英文片名：The Point Men

類 型：動作、劇情

上映日期：2023-02-03

片 長：01時48分

導 演： 林順禮

演 員： 黃晸珉(Jung-Min Hwang) 、 玄彬(Hyun Bin) 、 姜基榮

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

「不要有犧牲者不就是此次交涉的要旨嗎？」

在紛亂地區阿富汗，發生了一起韓國人遭塔利班組織綁架的挾持事件。雖然是交涉專家，但這是外交官在浩（黃晸玟 飾）首次與阿富汗接觸，他前往當地見到了國家情報院要員大植（玄彬 飾）。原則明確的外交官與熟悉當地情況的國家情報院要員，雖然各自的立場與方式不同，但兩人都朝著一定要救出人質的目標前進。在殺害人質的最後期限逼近、談判對象及條件等，隨時有變化的情況下，交涉成功的機率逐漸變得渺茫……

▲23名傳教士在阿富汗被塔利班擄走，要求交換塔利班人犯。

▲在阿富汗行騙卻懂當地文化的翻譯。

▲政府官員那一套對塔利班完全無效。

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