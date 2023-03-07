保時捷跑車北宜逆向！騎士嚇到急閃險撞山壁　駕駛下場慘了

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

一名騎士日前跟朋友到北宜公路兜風，途中遇到保時捷車隊，但其中3輛保時捷卻逆向超車，差點撞上他，嚇得他立刻向山壁急閃。事後騎士憤怒將行車紀錄器影像PO網，「開超跑的猴子還是猴子，根本就是蓄意殺人了」。而事後對向的自小客車駕駛看不下去，也拿著行車紀錄器影像赴警局檢舉。對此，警方將依法舉發，跑車駕駛也將被開罰6000以上24000以下罰鍰。

▲保時捷車隊跨車道過彎，騎士閃到山壁躲車。（圖／翻攝WoWtchout YouTube）

該名騎士將影片投稿到YouTube「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」表示，他們4日行駛於台九線北宜公路坪林路段時，發現對向車道有一整排保時捷車隊經過。沒想到，途中有白色、黑色及黃色等3輛保時捷直接開到對向車道想超車。

其中，一輛黑色保時捷更是整台車開到對向車道，讓騎士嚇到停車並快速騎到山壁旁躲避，深怕自己被撞到。他事後表示，「開超跑的猴子還是猴子。根本就是蓄意殺人了，還好我跟我朋友有防衛意識看到一群衝下來就靠邊走了。」

事後，也有保時捷車隊後方的自小客車駕駛看不下去，拿著行車紀錄器到警局報案檢舉。而警方受理後，將依道路交通管理處罰條例第43條1項1款以其他危險方式駕車逕行舉發，跑車駕駛將被開罰6000以上24000以下罰鍰；另外警方將在通知駕駛人到案說明後，依公共危險罪嫌函請偵辦。