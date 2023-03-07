澤倫斯基下令「增援巴赫姆特」寸土不讓　總統顧問：取得戰略成功

▲烏兵在巴赫姆特向俄方發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日下令增援並堅守巴赫姆特（Bakhmut），誓言寸土不讓。總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，對烏軍而言，巴赫姆特保衛戰已經達成2大目標，是一場「巨大的戰略成功」。2人的發言似乎反駁了西方智庫及媒體宣稱「烏軍有意從巴赫姆特撤退」的說法。

CNN報導，澤倫斯基和軍方領導層討論後，共同決定繼續保衛巴赫姆特，「我告訴參謀長，要找到合適部隊幫助在巴赫姆特的傢伙…在烏克蘭的壕溝裡，士兵的韌性及英雄主義都是有價值的」、「我們正在保衛也將持續保衛烏克蘭的每一個地方。時機成熟時，我們將解放國家的每一座城市及村莊，讓占領者為針對烏克蘭的每一次射擊、針對烏克蘭人的每一個卑鄙行為負責。」

▲澤倫斯基視察烏東前線巴赫姆特（Bakhmut），並且頒發勳章給在戰場建功的士兵。（圖／路透）

總統顧問波多利亞克解釋，將「保衛巴赫姆特」視為優先任務，是各軍事部門策畫並受總統批准的聯合戰略，它有2個主要目標，其一是爭取時間補充兵力、準備反攻，其二是對俄軍造成重大戰損。

他強調尚未做出撤退決定，但軍事領袖已經有共識繼續保衛這座城市，「即使軍方領導層在某個時間點決定撤退到更有利位置，對於烏克蘭軍隊而言，保衛巴赫姆特將是一場巨大的戰略成功，未來勝利的基礎。」

▲烏軍視角的巴赫姆特。（圖／路透）

俄軍已經試圖奪取巴赫姆特數個月，雙方都在一場痛苦的消耗戰承受重大損失。副市長馬爾琴科（Oleksandr Marchenko）周末表示，俄羅斯尚未取得對於這座城市的控制。但《烏克蘭真理報》引述前線指揮官瑟爾斯基（Olexandr Syrsky）說法報導，當地戰鬥已達「最高程度的緊張」，「敵人在戰鬥中投入了額外的瓦格納部隊。我們的部隊一直在勇敢地捍衛巴赫姆特北部陣地，試圖阻止這座城市被包圍。」

BBC指出，分析人士認為，巴赫姆特幾乎沒有戰略價值，但俄軍指揮官一直未能給克里姆林宮捎去任何正面消息，因此是否能夠占領這座城市，成為前線焦點。

此前，德國《圖片報》（Bild）援引烏克蘭政府消息人士說法報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）與澤倫斯基意見相左，他建議從巴赫姆特撤退，且此觀點獲得大多數守軍支持。華府智庫戰爭研究所（ISW）也指出，隨著俄方逼近，烏軍可能實施「有限的戰鬥撤退」，同時「持續對俄羅斯人造成重大傷亡」。