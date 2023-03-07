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心好累！12星座「最難溝通CP」曝光　你們還在一起嗎

冷戰,情侶吵架,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲兩星座間因價值觀差異難以溝通，常常搞得你心好累嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

愛上了那個男生不代表你們之間溝通就不會有問題，愛情中的相處是需要磨合的，一對互相喜愛的戀人也會發生想法不同、價值觀不同而沒有辦法溝通的狀況，進而需要有其中一個人退一步，或是得要接受另一半的想法，十二星座女生談戀愛時遇上哪一個星座的男生最容易發生這種想法差很多、價值觀不一樣而產生講不通的情況呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

請參考：太陽&水星星座

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★牡羊女：

遇上天蠍男的時候，牡羊女是最容易覺得講不通的，天蠍男其實個性很固執、又不愛把很多話給講白、又有講話很毒舌的習慣，而牡羊女向來是走直來直往的路線，根本就猜不透天蠍男在想什麼，還會常常被罵笨，讓很多牡羊女覺得跟天蠍男溝通很痛苦。

★金牛女：

和雙魚男溝通的時候，金牛女往往會覺得很痛苦。雙魚男常會做很多不切實際的夢，特別是對於未來浪漫的憧憬，也許別的女生聽來會覺得很浪漫，但是在務實的金牛女耳裡聽來，這些浪漫的話語根本很難實現，還會想逼雙魚男面對現實，兩人很難溝通。

★雙子女：

和金牛男溝通的時候大概是雙子女最痛苦的時刻，她們很難想像為什麼會有這種完全不懂怎麼轉彎、不會變通、凡事一定要照他們規矩的男人活在這個世界上，雙子女的思考靈活、面對講話和思考都很死硬派的金牛男，溝通起來可說是相當痛苦。

★巨蟹女：

遇上射手男的時候，巨蟹女其實是還滿痛苦的，很多巨蟹女都有一顆相當脆弱的心靈，但又很喜歡裝堅強，可是射手男偏偏就是專門愛提巨蟹女聽了會很不舒服的話題來講，或是刻意去提一些過往傷痕，好意的想帶著巨蟹女面對傷痛和挫折，卻往往只會造成反效果。

▲▼夫妻,吵架,離婚。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲獅子女愛耍脾氣，常讓有原則的摩羯男傻眼。（示意圖／翻攝自PAKUTASO）

★獅子女：

很多獅子女會覺得跟摩羯男根本就講不通，獅子女其實很愛當公主、又喜歡耍脾氣、偶爾耍耍任性撒嬌，但是摩羯男一整個非常有原則，說不的事情就是不，往往很容易讓獅子女覺得自討沒趣、沒面子又下不了台，很容易使得獅子女翻臉抓狂生氣。

★處女女：

天秤男是處女座女生覺得不太好溝通的類型，兩個人都是容易為了小事情而計較很多的，經常是會為了小事情的看法不同而抬槓，加上處女女很龜毛、天秤男又常為了一些小事猶豫不決，兩人只要看法不同就會討論很久，但通常又討論不出一個兩人都滿意的答案。

★天秤女：

很直接的牡羊男會讓天秤女覺得很難溝通，主要是牡羊男常常站在自己的立場想事情，簡單來說就是自我感覺良好就好，想說什麼就說什麼，天秤女常會覺得牡羊男都不會換個角度想，甚至於會覺得牡羊男太自私又不夠體貼，太主觀很難溝通。

★天蠍女：

遇上愛命令的獅子男，天蠍女還滿容易受不了的，其實天蠍女是天生的女王，她們通常都不怎麼喜歡被命令，問題是獅子男相當喜歡命令別人，加上兩個人的個性都是死硬派路線，很難先退一步，溝通起來可說是相當的痛苦，就像在打持久戰一樣的累人。

▲▼情侶,夫妻,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲射手女神經大條亂放砲一發不可收拾，常讓巨蟹男沒面子。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

★射手女：

個性走直接路線的射手女，往往在面對到巨蟹男時會有很難溝通的狀況產生，巨蟹男會覺得要看場合、看對象說話，射手女講話卻常沒神經亂放砲、亂講話讓巨蟹男覺得沒面子難收拾，讓巨蟹男保守含蓄的想法又與外放的射手女差很多，容易累積很多不愉快呢！

★摩羯女：

水瓶男是摩羯女覺得很難溝通的一種男人，因為摩羯女會覺得根本抓不住水瓶男的想法，加上水瓶男其實很固執，他們總有自己的一套定見，摩羯女本身又是死硬派，兩人在溝通上很容易各持己見又互不相讓，一個瘋狂跳針一個死都不聽，十分有趣。

★水瓶女：

遇到愛碎碎唸的處女男，水瓶女會覺得很痛苦。很多水瓶女其實都不拘小節、也覺得很多事情不見得會有一定的規則，但很多處女男都是屬於比較公式化，認為該怎麼做就要怎麼做，不見得會變通或想創新，就會被水瓶女覺得很死腦筋，覺得無法溝通。

★雙魚女：

雙魚女和雙子男都互相覺得聽不懂對方想表達什麼，雙魚女講話其實走的是感性路線、出發點常常是因為愛或是一時的感動，雙子男向來是雄辯滔滔十分理性又富有變化，最常發生的就是雞同鴨講，要講很久、解釋很久才有辦法互相了解彼此的想法。

本文經授權轉自：亞提米斯

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