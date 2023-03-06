「天冷送你家」利用微信販毒　警釣出小蜜蜂再揪出藥頭

▲警方當場查獲毒咖啡包、K他命。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市蔡姓男子在通訊軟體張貼販售「香精」訊息，還強調「來電馬上到你家」，警方查出為販毒暗語，去年底以誘捕方式將蔡男約出交易，當場查獲毒咖啡包、K他命等毒品，並查出幕後提供毒品的是一名何姓男子，台中地檢署依毒品罪嫌將2人起訴。

台中市刑大執行網路巡邏，發現蔡男（23歲）在微信上以暱稱「力捷租賃」，張貼「香精一律1：500、買五送一、香氛系列2組3800、4組7500」等疑似販毒暗語訊息，還貼出「天氣冷電話來電馬上到你家」，警方察覺有異，報請檢察官指揮偵辦。

▲犯嫌在微信上強調「天氣冷電話來電馬上到你家」。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢警持續蒐證，去年底約出蔡男出面交易，警方提前在現場佈署警力，蔡男一出現，立即駕車包夾，將蔡男強力壓制，起獲毒品咖啡包65包（毛重計360.86公克）、K他命6包（毛重計10.66公克）、手機2支、現金6000元等贓證物。

▲蔡男當場被捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方向上溯源，查出蔡男的背後，由何姓主嫌擔任幕後主使，何負責以微信接洽客戶，蔡男則擔任運送毒品的小蜜蜂。全案依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方近日起訴2人。

台中市警局呼籲，要拒絕毒品，切勿好奇嘗試，如發現毒品情事，請勇敢檢舉，經提供犯罪線索因而破案者，最高可獲得新臺幣1,000萬元檢舉獎金。而臺中市警方積極執行查緝毒品工作，於111年上半年獲內政部警政署核定為六都第一之佳績，將會持續刨根溯源，追緝幕後集團、製毒工廠，避免毒品危害民眾健康。