美軍基地也有「小蜜蜂」　餐車選項比台灣更多元

記者林彥臣／綜合報導

只要有國軍出現的地方，附近就會有俗稱「小蜜蜂」的餐車業者出現，操課後來一份「雞排+珍奶」補充體力，更是許多台灣民眾的當兵回憶。不過「小蜜蜂」這個職業，並不是只有台灣才有，其實美軍基地同樣也有「小蜜蜂」，而且提供的服務選項甚至比台灣的還要更多元。

▲在美軍基地其實也有俗稱「小蜜蜂」的餐車業者。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



台裔駐韓美軍YouTuber「肥宅阿兵哥」就在頻道上開箱美軍「小蜜蜂」，他選定了其中一個店家，點了韓式口味的烤牛肉飯與烤豬肉飯，除了主菜牛肉與豬肉之外，還附有高麗菜或白菜等配菜，2份餐加起來是22美元，折合新台幣超過600元。

「肥宅阿兵哥」指出，其實在美軍營區裡面，至少有6～7個「小蜜蜂」業者，除了餐車類型的之外，還有專賣咖啡「小蜜蜂」或超商類型的「小蜜蜂」，每當操課結束的時候，經常可以見到阿兵哥在超商「小蜜蜂」排隊買水、買零食，在片中賣烤肉飯的老闆，其實是一位韓國海軍陸戰隊退役軍人，所以身材相當高大，而且會講英文。

▲駐韓美軍基地「小蜜蜂」的菜色，2份這樣的餐要價台幣600元以上。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



「肥宅阿兵哥」還介紹，他過去在南加州的「歐文堡國家訓練中心」（Fort Irwin & the National Training Center）的駐地，也有很多「小蜜蜂」業者，其中有一間他最愛吃的是一個中國老闆娘和她老公一起開的餐車，販售的菜色包括雞肉飯、牛肉飯、豬肉飯、春捲、炸物等等，因為他會講中文的關係，所以老闆娘常常會免費送他一些額外的食物。

「肥宅阿兵哥」說，他7年的軍旅生涯中，其實吃過各種不同口味的「小蜜蜂」，包括日式壽司、生魚片，也有賣台式滷肉飯的，他覺得這些業者可以在營區賣這些東西，真的超級厲害。