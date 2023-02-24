　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞工職災重建　醫院與政府合作讓復工希望再現

▲奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，以「一元化」及量身訂作「個人化」的整體照護，連結縣市政府主管單位、個案管理員及就業服務機構，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。

奇美醫學中心舉案例指出，55歲莊先生是名作業員，工作中操作機台時雙手捲入機台滾輪，導致右手撕脫傷及左手食指遠端指骨截指，緊急送奇美醫學中心急診室醫治，歷經多次手術，並積極進行醫療復健，復健團隊也協助莊先生回診職業醫學科，由職業醫學科醫師轉介工作強化訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊先生右手食指、中指、無名指、小指及左手食指皆截指，勞保失能程度等級鑑定達八級。由於手功能受限，無法完成手部精細動作的控制作業，評估後難以再續任原職務的機台操控原料的作業，但在企業雇主積極支持下，公司主管安排奇美醫學中心廠醫和職能治療師到公司現場進行職務分析，共同為莊先生調配新職務。臨場職務分析後，職能治療師與莊先生討論新職務的工作內容以及後續工作能力強化計畫，接續進行工作強化訓練數週後，莊先生順利復工，目前復工已達2年，工作表現良好。

柳營奇美醫院舉案例說，35歲劉先生為科技廠自動化機械裝配技術員，騎車下班時因自摔造成右側鎖骨、遠端尺骨與橈骨、右手第四指骨與掌骨骨折。於柳營奇美醫院復健達穩定後由復健科治療師轉介，進入工作強化服務。透過晤談了解劉先生主要職務為機台校正作業與存放運輸車，此職務需要一定的負重能力、手部肌力、手部操作速度與持續度、上肢肌耐力、姿勢維持能力與體耐力。經過功能性能力評估後與職務需求尚有落差，需透過工作強化訓練提升工作能力，接續進行工作強化訓練7週後，目前已順利復工近5個月。

奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，以「一元化」及量身訂作「個人化」的整體照護，連結縣市政府主管單位、個案管理員及就業服務機構，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。

奇美醫學中心復健部職能治療師張又方表示：奇美醫學中心2017年至2022年度累計服務148位職災勞工，接案時年齡平均為40.1歲，其中男性佔比64.2%，女性佔比35.8%，職災發生原因為執行職務佔比為52.7%，通勤交通事故為47.3%。職災受傷部位上肢佔比為64.2%；下肢佔比為21.6%，其中包含骨折、截肢、肌腱斷裂、燒燙傷等；上肢及下肢皆損傷佔比為4.1%；其他部位佔比為10.1%。目前完成訓練結案總計146位個案，成功復工人數130位，復工比例高達89%。

柳營奇美醫院復健科職能治療師邱玟瑄表示，柳營奇美醫院2022年7月迄今累計服務11位職災勞工，接案時平均年齡為44歲，其中男性占比64%，女性占比36%，職災發生原因為執行職務佔36.4%，通勤交通事故佔63.6%。職災受傷部位上肢佔比63.6%，軀幹佔比27.2%，多重損傷含頭部與上、下肢佔9.1%。目前完成訓練結案總計9位個案，成功復工人數7位，復工率也達到78%。

▲奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心復健部部長王鈺霖及柳營奇美醫院行政副院長林振冬共同指出：2023年1月1日起，奇美醫學中心與柳營奇美醫院雙雙通過「職災職能復健專責醫院」認可，未來將共同提供職災勞工復工協助，包含：協助雇主或職業災害勞工擬定復工計畫、職業災害勞工工作分析、職業災害勞工功能性能力評估、增進或恢復職業災害勞工生理心理功能之強化訓練、職業災害勞工輔助設施、器具、設備、機具與工作環境改善等需求評估，及合理調整職務或職務再設計方法之建議、職業災害勞工個案管理服務及後續復工情形之追蹤等，提供職災勞工更優質完整的服務資源。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，奇美醫學中心的亮點特色為「無縫接軌醫療復健與職能復健」，針對職災勞工提供個案管理與追蹤服務，於醫療復健穩定後銜接安排職能復健，強化職災勞工銜接生理及心理的工作能力，讓整個復健過程更加有效率。

柳營奇美醫院行政副院長林振冬表示，柳營奇美醫院近年於台南市各大工業區，提供勞工朋友們巡檢、轉介、職醫評估、復健及追蹤等連續性的服務，獲得良好的迴響與成效。藉由醫師、護理師深入廠家臨場服務，將有需求的員工轉介回醫院，安排職業醫學科醫師評估後，偕同復健科建構職災勞工連續性的職能復健流程，並提供整體性的醫療照護，不僅就近服務有需求的在地勞工，免除其路程奔波，並且協助職災勞工傷病後儘速重返工作崗位，減少直接回到工作崗位可能面臨的挑戰，使職災勞工得以早日順利重返職場。

奇美醫學中心院長林宏榮及柳營奇美醫院行政副院長林振冬皆表示，職災勞工的復工之路雖然艱辛，可透過醫療專業協助，提升生理及心理功能，並在雇主及友善企業支持下與社會福利政策的保障下，儘速重返職場。

ET快訊
台灣大哥大併台灣之星「砍價85億」　深夜正式拍板
雪崩式降溫！急凍探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假天氣
遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！　IG最後貼文曝光
男友射了沒東西　性學專家揭「6種空包彈」：男生也會假高潮
公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　緊急改文
創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

勞工職災重建　醫院與政府合作讓復工希望再現

公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　炎上半小時緊急改文

心血管指數超標恐是「牙周病」惹禍！　醫分析兩大發炎原因

9026脫班爆民怨！交部次長率隊督軍　加開5班次「無久候情況」　

快訊／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了：我的奮戰才要開始

男家族出遊昏倒無呼吸心跳　送醫驚見「食道塞滿食物」1小時才清完

傳統市場雞蛋要用搶的？彰化雞農曝關鍵原因：每天萬顆蛋先給他們

桃色風暴！1女曖昧26男遭「公告」怒提告　台鐵回應「啟動輔導」

北北基桃籲全額補助　王國材拍板1前提「通勤月票建置費中央全補」

免費沒了！長者、幼兒快篩領取2月28日截止　3／1起只剩實名制用買的

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

勞工職災重建　醫院與政府合作讓復工希望再現

公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　炎上半小時緊急改文

心血管指數超標恐是「牙周病」惹禍！　醫分析兩大發炎原因

9026脫班爆民怨！交部次長率隊督軍　加開5班次「無久候情況」　

快訊／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了：我的奮戰才要開始

男家族出遊昏倒無呼吸心跳　送醫驚見「食道塞滿食物」1小時才清完

傳統市場雞蛋要用搶的？彰化雞農曝關鍵原因：每天萬顆蛋先給他們

桃色風暴！1女曖昧26男遭「公告」怒提告　台鐵回應「啟動輔導」

北北基桃籲全額補助　王國材拍板1前提「通勤月票建置費中央全補」

免費沒了！長者、幼兒快篩領取2月28日截止　3／1起只剩實名制用買的

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

全能字母哥讓人服！　坦圖：他是當今NBA第一人

Hyundai「入門房車」完整樣貌提前曝光！Verna換上家族外觀更帥氣

校花級女星自爆「初夜」給超帥前任：想留美好回憶！　試車結果傻眼

澄清湖球場7月整修　中職二軍每周4天兩地開打

台灣跆拳道品勢代表隊奪2金3銀1銅　羅嘉翎未參賽今返台

林楚茵槓上郭台銘　鴻海「永齡基金會」回應了：從未生產雞蛋

台灣大哥大併台灣之星「砍價85億」　深夜正式拍板

女力駕到！前Lamigo啦啦隊成員妍言接棒台鋼獵鷹主持

林志傑歸隊轟21分　關鍵三分助勇士8連勝平隊史紀錄

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

麥當勞都無勁敵？網推爆「這1家」：等它擴店就知道

快抬頭！罕見天象雙星拱月今晚登場

台積電360萬挖角消防員！　基層嘆「夢幻職業」成年輕人屎缺

基隆大雨特報　新山水庫卻「乾到見底」

更多熱門

相關新聞

老翁外出看診忘記車停哪　警鷹眼協助找回

老翁外出看診忘記車停哪　警鷹眼協助找回

台東警分局中興派出所警員黃元鴻、陳宜佑於日前午間執行巡邏勤務時，一名姜姓老翁至派出所表示其駕車至醫院看診，看診結束後要駕車返家時卻找不到醫院，來回找尋多趟仍不見汽車的蹤影，故報案尋求警方協助。

ChatGPT幫忙寫病歷！　護理師親試大驚：這樣就可生成？

ChatGPT幫忙寫病歷！　護理師親試大驚：這樣就可生成？

ChatGPT僱用血汗勞工！時薪不到60元、判讀殘暴文本

ChatGPT僱用血汗勞工！時薪不到60元、判讀殘暴文本

住院進行關節置換手術　與照顧友人開毒趴被查獲

住院進行關節置換手術　與照顧友人開毒趴被查獲

黃越綏心絞痛送醫！見醫院3景象嘆：情緒勒索

黃越綏心絞痛送醫！見醫院3景象嘆：情緒勒索

關鍵字：

勞工職災重建醫院復工

讀者迴響

熱門新聞

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面