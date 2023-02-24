勞工職災重建　醫院與政府合作讓復工希望再現

▲奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，以「一元化」及量身訂作「個人化」的整體照護，連結縣市政府主管單位、個案管理員及就業服務機構，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。

奇美醫學中心舉案例指出，55歲莊先生是名作業員，工作中操作機台時雙手捲入機台滾輪，導致右手撕脫傷及左手食指遠端指骨截指，緊急送奇美醫學中心急診室醫治，歷經多次手術，並積極進行醫療復健，復健團隊也協助莊先生回診職業醫學科，由職業醫學科醫師轉介工作強化訓練。

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莊先生右手食指、中指、無名指、小指及左手食指皆截指，勞保失能程度等級鑑定達八級。由於手功能受限，無法完成手部精細動作的控制作業，評估後難以再續任原職務的機台操控原料的作業，但在企業雇主積極支持下，公司主管安排奇美醫學中心廠醫和職能治療師到公司現場進行職務分析，共同為莊先生調配新職務。臨場職務分析後，職能治療師與莊先生討論新職務的工作內容以及後續工作能力強化計畫，接續進行工作強化訓練數週後，莊先生順利復工，目前復工已達2年，工作表現良好。

柳營奇美醫院舉案例說，35歲劉先生為科技廠自動化機械裝配技術員，騎車下班時因自摔造成右側鎖骨、遠端尺骨與橈骨、右手第四指骨與掌骨骨折。於柳營奇美醫院復健達穩定後由復健科治療師轉介，進入工作強化服務。透過晤談了解劉先生主要職務為機台校正作業與存放運輸車，此職務需要一定的負重能力、手部肌力、手部操作速度與持續度、上肢肌耐力、姿勢維持能力與體耐力。經過功能性能力評估後與職務需求尚有落差，需透過工作強化訓練提升工作能力，接續進行工作強化訓練7週後，目前已順利復工近5個月。

奇美醫學中心與柳營奇美醫院承接勞動部職業安全衛生署補助之職災勞工工作能力評估及強化計畫，以「一元化」及量身訂作「個人化」的整體照護，連結縣市政府主管單位、個案管理員及就業服務機構，提供完整且全面性的醫療照護，協助職災勞工順利且儘早重返職場。

奇美醫學中心復健部職能治療師張又方表示：奇美醫學中心2017年至2022年度累計服務148位職災勞工，接案時年齡平均為40.1歲，其中男性佔比64.2%，女性佔比35.8%，職災發生原因為執行職務佔比為52.7%，通勤交通事故為47.3%。職災受傷部位上肢佔比為64.2%；下肢佔比為21.6%，其中包含骨折、截肢、肌腱斷裂、燒燙傷等；上肢及下肢皆損傷佔比為4.1%；其他部位佔比為10.1%。目前完成訓練結案總計146位個案，成功復工人數130位，復工比例高達89%。

柳營奇美醫院復健科職能治療師邱玟瑄表示，柳營奇美醫院2022年7月迄今累計服務11位職災勞工，接案時平均年齡為44歲，其中男性占比64%，女性占比36%，職災發生原因為執行職務佔36.4%，通勤交通事故佔63.6%。職災受傷部位上肢佔比63.6%，軀幹佔比27.2%，多重損傷含頭部與上、下肢佔9.1%。目前完成訓練結案總計9位個案，成功復工人數7位，復工率也達到78%。

奇美醫學中心復健部部長王鈺霖及柳營奇美醫院行政副院長林振冬共同指出：2023年1月1日起，奇美醫學中心與柳營奇美醫院雙雙通過「職災職能復健專責醫院」認可，未來將共同提供職災勞工復工協助，包含：協助雇主或職業災害勞工擬定復工計畫、職業災害勞工工作分析、職業災害勞工功能性能力評估、增進或恢復職業災害勞工生理心理功能之強化訓練、職業災害勞工輔助設施、器具、設備、機具與工作環境改善等需求評估，及合理調整職務或職務再設計方法之建議、職業災害勞工個案管理服務及後續復工情形之追蹤等，提供職災勞工更優質完整的服務資源。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，奇美醫學中心的亮點特色為「無縫接軌醫療復健與職能復健」，針對職災勞工提供個案管理與追蹤服務，於醫療復健穩定後銜接安排職能復健，強化職災勞工銜接生理及心理的工作能力，讓整個復健過程更加有效率。

柳營奇美醫院行政副院長林振冬表示，柳營奇美醫院近年於台南市各大工業區，提供勞工朋友們巡檢、轉介、職醫評估、復健及追蹤等連續性的服務，獲得良好的迴響與成效。藉由醫師、護理師深入廠家臨場服務，將有需求的員工轉介回醫院，安排職業醫學科醫師評估後，偕同復健科建構職災勞工連續性的職能復健流程，並提供整體性的醫療照護，不僅就近服務有需求的在地勞工，免除其路程奔波，並且協助職災勞工傷病後儘速重返工作崗位，減少直接回到工作崗位可能面臨的挑戰，使職災勞工得以早日順利重返職場。

奇美醫學中心院長林宏榮及柳營奇美醫院行政副院長林振冬皆表示，職災勞工的復工之路雖然艱辛，可透過醫療專業協助，提升生理及心理功能，並在雇主及友善企業支持下與社會福利政策的保障下，儘速重返職場。