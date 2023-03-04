清心開超多年不會倒！內行曝「神級飲品」打趴全台：喝到出社會

▲台灣目前有許多手搖飲料店，其中清心福全、50嵐等店家已開立多年，人氣仍然不減。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／柯振中報導

台灣手搖飲十分盛行，有愈來愈多品牌推出，民眾的選擇也更加多樣。不過，一名網友好奇，老牌飲料店「清心福全」已經創立許久，但明明味道相當普通，為何還能夠存活這麼久。貼文引起討論後，立即有許多資深顧客點出關鍵。

這名網友在PTT詢問，明明清心的飲料「本體是冰塊跟糖」，茶品的味道喝起來也怪怪的，但在全台各地仍舊能看見，同期的50嵐存活許久還能夠理解，「但清新（心）為什麼能開這麼久？」

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▼台灣手搖飲競爭激烈，許多新興品牌開立後因為生意不好收攤，老牌的清心福全、50嵐等店仍舊屹立不搖。（示意圖／記者許力方攝）



貼文引起討論，有許多人表示，因為清心還有販售低價的基本款，這塊市場已有許多網紅店放棄，「因為有低價的基本款，一堆網紅店放棄25元以下的市場」、「就很便宜啊，只是想喝杯涼的」、「飲料店真的不要放棄25元以下的市場，那個可能讓你活命，淨利可能低但你出去的客單都高。」

此外，也有不少資深顧客提到，因為清心有一杯能夠稱霸全台的飲品，「多多綠全台最好喝，就這樣」、「烏龍綠跟多多綠，國中喝到出社會，一樣全台第一」、「多多綠沒有其他間能贏」、「多綠、烏龍綠屌打全台其他飲料店」、「多多綠無糖，萬年不敗。」