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社會 社會焦點 保障人權

獨／新北11惡煞擄人！主嫌竟是烏來區長之子　區代表兒子是同夥

▲▼ 烏來區長 。（圖／民眾提供）

▲ 烏來區長周至剛（左）之子（右）涉嫌傷害擄人，已遭法院收押。（圖／民眾提供）

記者戴上容、陳雕文／新北報導

新北市新店區3月2日晚間驚傳擄人事件！警方循線調查，疑是幫派的報復行動，犯嫌相當不配合，偵訊時東扯西扯，事隔24小時才交出被擄的17歲劉姓少年，其中最令人訝異的是，主謀之一、21歲周男竟是烏來區長的兒子，周男已被法院羈押，另名涉案少年也是烏來區民代表的兒子

回顧整起事件，2日下午4時許，新店區寶橋路某商辦大樓中的貿易公司遭人闖入，大批黑衣人砍傷17歲黃姓少年右腿、打傷19歲黃男，另名劉姓少年被對方擄走，警方立即成立專案小組偵辦。

▼ 烏來區長周至剛之子（左1）平常喜歡和朋友混在一起 。（圖／民眾提供）

▲▼ 烏來區長兒子周宇豪與烏來代表之子共同犯案遭捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

當日晚間7時許，該大樓外再度聚集大批黑衣人，原來是受害貿易公司一方不滿被砸店，召集人馬商討如何救回員工，警方為避免事端擴大，預防性將現場21人全部帶回盤查、約制。新店警方之後陸續在雙北市逮捕11名涉及擄人、傷害案的犯嫌，犯嫌主動交付臉、手受到刀傷的17歲劉姓少年。

▲▼ 烏來區長與區代表（右1）感情甚好，這次兩人兒子雙雙犯案。（圖／記者戴上容翻攝）

警方事後調查，雙方衝突起因是竹聯幫信堂在網路上與人互嗆，爆發衝突，而砸店一方竟是同幫派的仁堂成員。現任烏來區長兒子周至剛之子周男是主謀之一，偵訊時拒不配合，已被收押，另一位共犯原民代表未成年的兒子，因為涉案情節有尚待查證，已由父親帶回。

《ETtoday東森新媒體》致電至烏來區長周至剛查證，記者表明身分後周就掛電話，之後持續撥打電話都無人接聽。

▲▼ 烏來區長兒子周宇豪與烏來代表之子共同犯案遭捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 新店區驚傳擄人、砸店案，警方逮捕11名涉案人。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 烏來區長周至剛之子涉嫌傷害擄人。（圖／民眾提供）

▲ 烏來區長周至剛外形陽剛，其兒子竟涉及傷害擄人案遭收押。（圖／民眾提供）

▲▼ 烏來區長與區代表（右1）感情甚好，這次兩人兒子雙雙犯案。（圖／記者戴上容翻攝）

▲烏來區長為人海派，與當地民眾相處融洽。（圖／民眾提供）

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