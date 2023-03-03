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社會 社會焦點 保障人權

賓士男「酒駕建國高」自撞！　酒醉男受不了塞車嗆警被逮

記者邱中岳／台北報導

北市中山區建國高架橋民權東路匝道，在2日晚上11時許，1台轎車直接撞上中央分隔島，整台車卡在上面動彈不得，警方到場後發現駕駛沒有受傷，但全身散發出濃厚酒味，酒測值高達0.57，事後又發現1名男子在建國高架橋上閒晃，上前攔阻還被嗆聲，最後帶回派出所保護管束。

警方調查，51歲的鄭姓男子，在2日晚上11時許，開車行駛在建國高架橋上，行經民權東路閘道口時，卻不慎將整台車開上中央分隔島，橫跨到對向車道，造成交通一度堵塞，警方到場後發現鄭姓駕駛身上並無明顯傷勢，但卻飄散濃厚酒味。

▲▼駕駛開賓士車酒駕整台車橫跨中央分隔島，駕駛酒測值達0.57。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲駕駛開賓士車酒駕整台車橫跨中央分隔島，駕駛酒測值達0.57。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方對鄭姓男子進行酒測，最後酒測值達0.57，立刻遭警方帶回派出所，並且全案依照公共危險罪嫌送辦，鄭姓男子所開的賓士休旅車，則由清潔人員協助清運，並且移至保管場進行放置。

警方指出，當時在建國高架上處理車禍，發現1名30歲的嚴姓男子，有濃厚酒味在高架橋上閒晃，上前勸阻還不聽，甚至朝警員不斷叫囂，最後警員將嚴保護管束帶回派出所。

▲▼駕駛開賓士車酒駕整台車橫跨中央分隔島，駕駛酒測值達0.57。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賓士男在建國高架上酒駕，整台賓士休旅車橫跨中央分隔島。（圖／記者邱中岳翻攝）

嚴男事後清醒表示，當時搭多元計程車準備返家，但因前方車禍，所以才會下車準備自己走路回家，最後警方通知嚴男的母親到場將人帶回，並告誡以後千萬不要飲酒過量。

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