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專門鎖定掃墓女！變態男「在亡夫墓前性侵遺孀」　2年連續6女受害

▲▼墳墓,墓地,掃墓,哀悼,獻花。（示意圖／達志影像）

▲單獨掃墓的女子慘成男子下手對象。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非豪登省傳出變態性侵事件，32歲男子蘭佩(Thabang Victor Rampai)專門藏身在公墓中，針對前來掃墓的落單女子下手，還在受害者死去丈夫的墳墓前進行性侵，2年來導致至少6名女子受害，變態行為讓他被判4個無期徒刑和15年監禁。

32歲男子蘭佩被控2016年5月至2018年3月期間，在豪登省西蘭德區(West Rand)附近城鎮魯德普特(Roodepoort)，連續性侵多名掃墓女子。檢察官Phindi Mjonondwane表示，蘭佩平時埋伏在公墓中，一發現落單女子便會抓住她們的脖子，把人壓制在地上，命令對方脫掉衣服後性侵。

法庭資料顯示，一名婦女2018年3月10日在幫死去的丈夫掃墓時，遭突然出現的蘭佩從背後用螺絲起子攻擊，蘭佩性侵得逞後搶劫手機並逃跑。

本案近來在約翰尼斯堡(Johannesburg)最高法院審理，蘭佩被控犯下6項性侵罪、2項重大搶劫罪、1項意圖造成嚴重身體傷害的襲擊罪與1項謀殺未遂罪，由於證據確鑿他已全數認罪，被判處4個無期徒刑與15年監禁，法官還下令把他的名字列入國家性犯罪者名單中。

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