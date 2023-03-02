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大陸 大陸焦點 特派現場

TCL李東生：中國製造業要走出去　從輸出產品變「輸出工業能力」

▲▼TCL創辦人李東生。（圖／cfp）

▲TCL創辦人李東生。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國兩會將於3月4日召開，大陸人大代表、TCL創辦人李東生提出了《關於提升跨境服務水平推動中國製造全球化的建議》，他強調，中國製造必須走出去，從輸出產品轉變為輸出工業能力，實現本土化經營、規避貿易壁壘，將自身的優勢在全球實現更大的價值。

李東生在接受《澎湃新聞》採訪時提到，這幾年經濟全球化受到很大的衝擊和影響，特別是美國針對中國的貿易保護措施不斷地加碼，全球經濟格局也發生變化，從原來以效率來驅動的經濟全球化現在更多地轉向經濟的區域化，甚至本土化，「對企業來說，我們要適應這種變化。企業作為經濟發展的微觀主體，必須在不斷變化的環境中把握機遇、克服困難。」

李東生指出，以TCL自己的經驗主要從三個方面應對：一是完善全球產業佈局。從輸出產品到輸出工業能力，在全球市場實現更大的價值，正是在這種戰略的指引下，TCL電視機銷量目前已躍居全球第二位；二是推動供應鏈全球化與海外本土化經營的結合。目前TCL已經形成全球產業鍊和供應鏈的完整佈局，在全球擁有43個研發中心和32個製造基地，業務遍及全球160多個國家和地區； 三是利用領先科技推動全球化，將競爭優勢向產業鏈高端延伸。

李東生認為，中國企業進一步提升全球化水平、規避風險方面還需要政府方面提供支持，在規則方面需要政府提供便利。

李東生也提出了多項建議，包含向所在國中資企業提供法律援助、政策諮詢等支持；設立技術專利訴訟專項基金，對事關整個產業發展的技術專利訴訟提供支持；組織企業參與跨國雙邊、多邊的貿易談判。

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關鍵字：

TCL李東生製造業中國製造

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