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「文化禮金」電影只能看國片！史哲：這次成功關鍵在非六都

▲韓劇劇情提到出版業面臨巨大考驗，為了盈利不敢發行詩集，「詩」會從是界上消失嗎？台灣的詩人、出版業者又怎麼看呢？（示意圖／記者林育綾攝）關鍵字：書店／獨立書店／讀字書店

▲「文化禮金」使用範圍將強調表演藝術、獨立書店、國片。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部即將推出「文化成年禮金」備受關切，不過在使用範圍上可能跟藝FUN券有些不同，主要著重在扶植國片、表演藝術、獨立書店等；而文化部長史哲也表示，這次做法也希望彌補「非六都」的問題，所以這次文化禮金成功與否的關鍵，就是在非六都。

▲▼立法院 教育及文化委員會 文化部長史哲 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲文化部長史哲表示，這次文化禮金成功與否，關鍵在非六都。（圖／記者屠惠剛攝）

文化部長史哲今（2）日上任後首次在立法院接受質詢，許多立委提到「文化禮金」議題，也有人質疑預算是否太少？史哲表示，「文化的預算永遠都太少」，不過這次成年禮金從原先的2億預算，能夠追加到9億多、將近10億，很感謝行政院長陳建仁快速明確的回應，從原本發放給18歲，擴大3屆到19歲~21歲也能領取。

而1200元禮金將以「點數」來發放，不過在使用方面，有鑒於先前藝FUN券使用上集中在六都，因此這次在供給面，史哲承認「在偏鄉非六都，確實是需要我們來補強的地方」。所以這次還另外編列了藝文振興方案15億預算，以表演藝術來說，重點就在各地非六都的文化中心。

另外從前藝FUN券也許多使用集中在「連鎖書店」，這次文化禮金將特別著重於「獨立書店」的加碼；有立委提出，對於街邊文具行能否不要嚴苛限制？史哲也回應，政策上會寬予認列。

他表示，基本上所有作法，都是希望彌補非六都的供給面問題，另外一方面還有進入校園、戶外教學、公演的強化，過去「藝FUN券」不同意公有館舍加入，這次會全面開放。史哲表示，「所以這一次文化成年禮金的成功與否，關鍵就是在非六都」。

除此之外也有立委提問，「文化禮金」是否會限制在電影院的使用範圍？史哲也透露「會限制」，主要以鼓勵青年看「國片」，相關細節事後會公布。

▲▼《關於我和鬼變成家人的那件事》電影劇照。（圖／金盞花影業提供）

▲「文化禮金」將鼓勵青年看國片為主。（圖／金盞花影業提供）

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