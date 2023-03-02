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星宇新機A350「首飛東北亞」執飛東京、沖繩　內裝亮點一次看

▲▼星宇航空全新A350機型首飛東北亞。（圖／星宇航空）

▲星宇航空全新A350機型首飛東北亞。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空A350機型於3月起首度飛進東北亞，選定東京、沖繩兩大國人首選的日本觀光度假勝地，往來日本的旅客可體驗星宇航空升級版商務艙及全新豪華經濟艙，目前台北-東京航線一日兩班飛航，3月起一班將由A350執飛，台北-沖繩航線3月1日至3月25每日一班期間限定由A350執飛。

星宇航空A350機艙為Airbus亞太區首架「進化版A350」，客艙增加4吋寬度，是全球首架設置動態迎賓飾板的A350客機，商務艙後方牆面也設置動態飾板，模擬擺放著雅緻瓷器的家中。

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▲▼星宇航空全新A350機型首飛東北亞。（圖／星宇航空）

▲星宇航空全新A350機型首飛東北亞，東京、沖繩3月起期間限定。（圖／星宇航空）

星宇航空全新推出的商務艙皆配有48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，還有觸控的全平躺電動座椅，採用NASA太空科技，導入Zero G（零重力）模式，以精算過的最佳仰角乘坐，可降低血液循環壓力，舒緩長途飛行的疲勞，另外也加裝三段式氣壓按摩功能。

全台首架搭載最新一代電子調光窗的星宇航空A350客機，可自由調整不同程度的機窗亮度，也較前一代大幅進化，機窗尺寸加大，窗外景色變寬廣；明暗轉換速度更快，不須漫長等待；遮光效果也強100倍，可阻擋99.99%的光線。

同時星宇航空A350個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備。商務艙24吋超大螢幕、豪華經濟艙螢幕15.6吋、經濟艙螢幕也有13.3吋。

▲▼星宇航空全新A350機型首飛東北亞。（圖／星宇航空）

▲搭載最新一代電子調光窗的星宇航空A350客機，可自由調整不同程度的機窗亮度，也較前一代大幅進化，機窗尺寸加大，窗外景色變寬廣。（圖／星宇航空）

首度在A350設置的豪華經濟艙配有大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅，配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，前方椅背也設有杯架、複合式USB Type A及C插孔，雙層置物袋可放置個人平板電腦及手機等小物，皮革頭靠枕提供六向式調整，兩側可輕鬆內摺，彈性配合不同姿勢並支撐頸部。

星宇航空A350本月份也飛航澳門、曼谷航線部分航班，星宇航空機隊持續按規劃擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及兩架A350。

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