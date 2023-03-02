被起底是普丁好友！「俄女高音」來台演出取消　史哲：要考慮國情

▲俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台表演，身份背景引發爭議。（圖／取自Anna Netrebko官方臉書）

記者林育綾／台北報導

NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）在今年3月來台演出，不過日前安娜涅翠布柯卻遭到起底，背景跟普丁關係匪淺，引發網友炸鍋，後續該演出也暫停售票並取消演出。文化部長史哲表示，對此事也到遺憾和不樂見，未來國家表演藝術中心或相關單位在做相關決策時，要考慮台灣國情對戰爭的看法，避免類似情形再發生。

俄國女高音安娜涅翠柯受到國家交響樂團的邀請，原訂在今年3月來台演出，不過日前她的背景遭起底，她與俄羅斯總統普丁交情匪淺，甚至曾受邀到克里姆林宮參加50歲生日派對，引發網友炸鍋；後續在國家表演藝術中心的官方網站中，該音樂會的購票資訊也顯示「暫停」，演出也證實已取消。

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▲文化部長史哲表示，要考慮台灣國情及對戰爭的看法。（圖／記者屠惠剛攝）

文化部長史哲今（2）日在立法院接受質詢時也表示，文化部自始至終沒要求過演出應該取消或不取消，不過得知此消息後，也表達兩點關心，第一，「國家表演藝術中心」是我國表演藝術的重要機構，也是相對自主獨立的機構，「要非常珍惜台灣這樣得來不易的專業自主機制」；因此在做相關決策時，也要考慮台灣國人國情，還有台灣對戰爭的看法。

另外史哲也說，確實知道該演出售票已經3個月，但為何3個月來沒有這些聲音或相關機制應對，他個人也覺得好奇；對於在演出前夕發生這樣的事也感到遺憾，「其實都不是我們所樂見」。

文化部先前表示，台灣對於戰爭的看法，沒有模糊空間。他希望透過這件事，所有的文化場館、機構都能夠「將心比心」，除了在文化藝術音樂上的專業性之外，恐怕也要考慮到整個國際社會、台灣國情的狀況，避免這樣的憾事再發生。