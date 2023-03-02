防「抖音一響父母白養」　TikTok新招限制青少年使用時間

▲TikTok將推新功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

TikTok周三（1日）宣布，將針對18歲以下青少年採取螢幕時間限制，當使用TikTok達到60分鐘，就會跳出螢幕通知，如果要繼續使用就需要輸入密碼，不過該項限制也可被取消。

綜合外電報導，作為一款推陳出新的社群短影音平台，中國公司「字節跳動」旗下TikTok，因內容參差不齊且資訊量大，對全球許多青少年和兒童造成影響，更被網友譏為「抖音一響，父母白養」。

對此，TikTok表示將於未來數周內推出「每日60分鐘螢幕使用時間限制」，幫助父母和青少年用戶控制使用時間。TikTok表示平台從去年開始鼓勵青少年管理使用APP的時間，至今螢幕管理工具的使用率已大增234％。

TikTok設定用戶必須年滿13歲才可使用，新功能將針對18歲以下青少年用戶，每周定期發送「螢幕使用時間回顧」。

TikTok會在發出「60分鐘時間已到」的通知後，要用戶輸入繼續使用的密碼，不過用戶也可以選擇取消60分鐘的限制，但是會在使用達100分鐘時，跳出設定螢幕時間限制的建議。

使用「家庭配對」選項的家長們，也能透過APP設定孩子的螢幕時間限制，也有權取得孩子使用TikTok的資訊。